مفاوضات سرّية برعاية أمريكية بين دمشق وقيادات درزية في السويداء

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن مفاوضات تُجرى برعاية الولايات المتحدة بين الحكومة في دمشق وقيادات درزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، في مسعى للتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية تنهي حالة التوتر في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن أساس المباحثات يقوم على منح صلاحيات أمنية وإدارية واسعة للجهات المحلية في السويداء، مقابل تخلي بعض الأطراف الدرزية عن مطالب الحكم الذاتي أو أي توجهات انفصالية، والإبقاء على المحافظة تحت سيادة الحكومة المركزية في دمشق.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني سوري مطلع قوله إن السلطات تسعى إلى فتح قنوات حوار مع ممثلين عن المجتمع الدرزي بهدف تقليص نفوذ شخصيات دينية وسياسية ترفض الاعتراف بشرعية الحكم الحالي، وفي مقدمتهم الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدينية للطائفة الدرزية في سوريا.

وأوضح المصدر أن المقترح المتداول يتضمن نشر أجهزة أمن داخلي فقط داخل المحافظة، من دون إدخال قوات عسكرية نظامية، لتفادي أي تصعيد ميداني جديد. كما أشار إلى أن دمشق لا ترغب في اتخاذ خطوات عملية قبل الحصول على ضمانات بعدم تدخل أطراف إقليمية، في إشارة إلى إسرائيل.

ووفق التقرير، تعوّل دمشق على دعم الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو تفاهم يُبقي السويداء ضمن إطار الدولة السورية، ويخفف من احتمالات الاحتكاك الإقليمي في الجنوب.