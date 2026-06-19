يستعد منتجع “بورغنستوك” السويسري الواقع على ضفاف بحيرة لوسيرن لاستضافة المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تعكس تزايد أهمية الموقع كوجهة مفضلة للقمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى.

ويقع المنتجع وسط جبال الألب على ارتفاع يقارب 500 متر، ويتميز بطبيعته الهادئة ودرجة عالية من الخصوصية والأمن، ما جعله خيارًا متكررًا لاحتضان مفاوضات حساسة وفعاليات دبلوماسية دولية.

ويعود ملكية المنتجع إلى شركة “كتارا للضيافة” القطرية، التي أعادت تطويره ليصبح واحدًا من أبرز المنتجعات الفاخرة في أوروبا، ضمن استثماراتها العالمية في قطاع الضيافة.

واستضاف “بورغنستوك” خلال السنوات الماضية عددًا من المحطات الدبلوماسية المهمة، من بينها اتفاقات ومؤتمرات دولية بارزة، ما يعزز مكانته كمنصة محايدة للحوار بين الدول.

ويأتي اختيار المنتجع لهذه المحادثات في ظل اهتمام دولي واسع بمسار العلاقات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لنتائج الجهود الدبلوماسية الجارية.