الإمارات تدعو إيران إلى وقف هجماتها على جيرانها كمقدمة لحل دبلوماسي

دعت الإمارات إيران إلى وقف هجماتها على جيرانها فوراً، لإتاحة المجال أمام وساطة دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، صرّحت لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، بأن "التوصل إلى حل تفاوضي لا يزال ممكناً، لكنه لن يتحقق إلا بعد توقف الأعمال العدائية".

وقالت: "في نهاية المطاف، سيتم التوصل إلى حل دبلوماسي"، مضيفةً أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلعب دوراً محورياً في إحداث هذا التحول". وتابعت: "لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيقودنا جميعاً إلى تلك اللحظة، في الوقت المناسب".

إلا أن الدبلوماسية أكدت أن الوساطة مستحيلة في ظل استمرار الهجمات الإيرانية. وقالت: "من الصعب الحديث عن الوساطة في ظل الهجوم. لا يمكن للوساطة أن تبدأ إلا بعد توقف إطلاق النار". وتزعم الإمارات أنها فوجئت بالهجمات الإيرانية. وتوضح لانا نسيبة أنها سافرت إلى طهران قبل أسبوعين من تصعيد الأزمة في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي لها، دون أن تتلقى أي إشارة إلى احتمال استهداف الإمارات. وقالت إن غياب الإنذار المسبق جعل هذه الهجمات "صادمة وخطيرة للغاية".

كما أشادت المسؤولة الإماراتية بالتعاون الوثيق مع واشنطن، واصفةً الولايات المتحدة بأنها "شريك استراتيجي قوي". وامتنعت عن انتقاد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدةً على ضرورة التمييز بينها وبين "الهجمات غير القانونية وغير المقبولة" التي شنتها طهران ضد دول الخليج والأردن. ووفقًا لها، استهدفت الهجمات الإيرانية أيضًا النموذج الاقتصادي للإمارات، التي تضم حوالي 700 ألف إيراني. وأكدت أنه على الرغم من هذه الضربات، لا يزال اقتصاد البلاد "قويًا ومتينًا ومرنًا"، بينما يُقال إن الاقتصاد الإيراني، الذي أضعفته العقوبات بالفعل، "في حالة انهيار".

منذ بداية النزاع، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ العديد من البنى التحتية المدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار دبي، وفنادق شهيرة، ومراكز مالية. وتزعم طهران أنها تستهدف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث تستضيف العديد من دول الخليج، بما فيها الإمارات، منشآت عسكرية أمريكية.