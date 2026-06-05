يتصاعد الجدل في بولندا عقب تصريحات أليكس هاديتاغي، مالك نادي بوغون شتشيتسين، الذي أكد رفضه عرضًا من نادي مكابي تل أبيب لضم لاعبين من فريقه، مُشبهًا قراره برفض التعامل مع ألمانيا النازية.

ووفقًا لوسائل الإعلام البولندية، استفسر النادي الإسرائيلي عن المدافع اليوناني ديميتريوس كيراميتسيس والظهير الأيسر البرازيلي ليو بورخيس. إلا أن المفاوضات لم تبدأ فعليًا، إذ قرر مالك النادي البولندي استبعاد أي مفاوضات.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح رجل الأعمال الإيراني الأصل أن خياره يستند إلى اعتبارات سياسية وأخلاقية. وبينما أكد أن الرياضة يجب أن تتجاوز الحدود والانقسامات السياسية، رأى أنه من غير المقبول، في رأيه، الدخول في اتفاقيات مع نادٍ يُمثل إسرائيل. واتهم أليكس هاديتاغي دولة إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" والعنف ضد المدنيين في غزة ولبنان وإيران. أكد أن بعض الظروف تستلزم إعطاء الأولوية للمبادئ الأخلاقية على المصالح الاقتصادية.

لكن الجزء الأكثر إثارة للجدل في تصريحه كان مقارنته بألمانيا النازية. فقد صرّح بأنه لو عاش في تلك الحقبة، لما وافق على التعامل مع نادٍ يُمثّل النظام النازي، مضيفًا أنه يُطبّق الآن المعيار الأخلاقي نفسه في قراره بعدم التفاوض مع مكابي تل أبيب. وفي ختام رسالته، أشار مالك نادي بوغون شتشيتسين إلى أمله في أن تعود كرة القدم يومًا ما إلى كونها نشاطًا رياضيًا بحتًا. وأكد في الوقت الراهن أن ناديه لن يُجري أي اتصالات مع بطل إسرائيل بخصوص هذه الصفقة.