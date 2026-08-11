قطر: المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان دخلت مرحلة حاسمة.. وحرية الملاحة في هرمز أولوية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان وصلت إلى "نقطة حاسمة"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مسقط لخفض مستوى التصعيد في المنطقة.

وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أن قطر تشارك في المحادثات وتتابع عن كثب مسار المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان، مؤكدًا دعم بلاده للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية.

وشدد المتحدث القطري على أن موقف الدوحة "واضح وثابت"، معتبرًا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الحالية هو عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي.