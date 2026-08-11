قطر: المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان دخلت مرحلة حاسمة.. وحرية الملاحة في هرمز أولوية
القاهرة تربط مشاركتها في ترتيبات ما بعد الحرب بالتزام إسرائيل بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تحركات إيرانية في العراق وتصريحات حادة من طهران ضد واشنطن.
تتسارع التحركات الإقليمية بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات ما بعد الحرب، مع إعلان القاهرة استعدادها للمشاركة في ترتيبات المرحلة المقبلة بشرط التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. بالتزامن، صعّدت طهران خطابها تجاه واشنطن، فيما أفادت تقارير سعودية بتحركات لقائد فيلق القدس الإيراني ولقائه جهات موالية لإيران في العراق، في مؤشر على استمرار الحراك السياسي والأمني في المنطقة.
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قطر: المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان دخلت مرحلة حاسمة.. وحرية الملاحة في هرمز أولوية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان وصلت إلى "نقطة حاسمة"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مسقط لخفض مستوى التصعيد في المنطقة.
وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أن قطر تشارك في المحادثات وتتابع عن كثب مسار المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان، مؤكدًا دعم بلاده للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية.
وشدد المتحدث القطري على أن موقف الدوحة "واضح وثابت"، معتبرًا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الحالية هو عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي.
إصابة سفينة شحن بصاروخ مجهول قبالة سواحل اليمن.. تقارير عن وقوع ضحايا
أفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بوقوع حادث أمني قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية، في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.
وبحسب المعلومات الأولية، تعرضت سفينة شحن لإصابة بصاروخ لم تُحدد هويته، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا جراء الحادث.
وتعمل السلطات المختصة على التحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد مصدر الصاروخ والجهة المسؤولة عنه.
ودعا مركز عمليات التجارة البحرية السفن الموجودة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والانتباه إلى أي نشاط مشبوه والإبلاغ عنه.
متحدث الخارجية القطرية: المفاوضات بين عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة
عراقجي: "بعد 20 يومًا من الحرب.. ترامب توسّل لإجراء مفاوضات"
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن صمود إيران خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل دفع الدول الغربية إلى العودة للمسار الدبلوماسي، مدعيًا أن واشنطن اضطرت بعد أسابيع من القتال إلى طلب التفاوض.
وفي مؤتمر صحفي، قال عراقجي إن أحدًا في العالم لم يكن يتوقع أن تتمكن إيران من الصمود بهذا الشكل أمام الولايات المتحدة وإسرائيل والدعم الذي قدمته دول غربية، من دون أن تتراجع أو تستسلم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا في اليوم الأول من المواجهة إلى ما وصفه بـ«الاستسلام غير المشروط»، لكنه قال إن الموقف تغير بعد نحو 20 يومًا، عندما بدأ ترامب، وفق رواية الوزير الإيراني، بالمطالبة بإجراء مفاوضات.
تقرير لبناني: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب النبطية وتلحق أضرارًا بسيارة إسعاف
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في أطراف مدينة النبطية، في اتجاه حي الجامعات، جنوب لبنان.
وبحسب التقرير، وقع الاستهداف أثناء وجود طاقم سيارة إسعاف في المنطقة، كانت تقوم بإجلاء أحد المصابين، ما أدى إلى أضرار في سيارة الإسعاف.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار أو ما إذا كان الاستهداف أسفر عن إصابات إضافية، كما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي بشأن ما ورد في التقرير اللبناني.
3 إسرائيليين يعبرون الحدود إلى سوريا قرب جبل الشيخ.. الجيش يعيدهم إلى إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة مواطنين إسرائيليين وصلوا خلال ساعات الليل إلى منطقة جبل الشيخ وعبروا الحدود إلى الأراضي السورية.
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش، تحركت قوة عسكرية إلى المنطقة بعد رصد عبور المواطنين الثلاثة، وتمكنت من تحديد مكانهم وإعادتهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وأضاف الجيش أن المواطنين الثلاثة، الذين تم توقيفهم بعد إعادتهم، نُقلوا إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات والتحقيق معهم.
مصر مستعدة لدور مؤثر في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة بشرط تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة
أفاد مصدر مصري لصحيفة «العربي الجديد» بأن القاهرة مستعدة للاضطلاع بدور نشط ومؤثر في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، شريطة التزام إسرائيل بتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المصدر أن مصر لا تعتزم الانخراط بشكل مباشر، عسكريًا أو أمنيًا، في إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن دورها المحتمل سيركز على المجالات الإنسانية واللوجستية والتنموية.
وبحسب المصدر، قد تشمل المشاركة المصرية مواصلة تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، إلى جانب مساهمة محدودة في قوة السلام أو الاستقرار الدولية المقترحة للقطاع.
كما ستتركز الجهود المصرية، وفق المصدر، على إعادة الإعمار والتعافي المبكر وإدخال الاحتياجات الأساسية والمواد اللازمة لاستعادة الحياة في غزة.
وشدد المصدر على أن المشاركة المصرية المرتقبة لا تعني استعداد القاهرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع، أو الدخول في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية، أو تحمل عبء أمني مباشر داخل غزة.
تقرير سعودي: قائد فيلق القدس يلتقي مسؤولين موالين لإيران في العراق
أفادت قناة الحدث السعودية، نقلاً عن مصادرها، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وصل إلى العراق والتقى بمسؤولين كبار من الفصائل والأحزاب الموالية لإيران في البلاد.
ووفقاً للمصادر نفسها، ناقش الطرفان القضية التي تدفع الحكومة العراقية إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، بينما ذكر مصدر مطلع لوكالة أنباء "شفق" العراقية أن قاآني والمسؤولين الموالين لإيران سيبحثون أيضاً إمكانية منح العراق فرصة عملية لتصدير النفط عبر مضيق هرمز.