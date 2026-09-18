تقرير: عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط يتجاوز الحصيلة المعلنة للبنتاغون

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" -نقلاً عن ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين على السجلات الداخلية لوزارة الدفاع بشأن الخسائر البشرية- أن ما لا يقل عن أربعة عسكريين أمريكيين إضافيين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط خلال الحرب مع إيران، وهو عدد يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع (البنتاغون) رسمياً.

وقد قدّر خمسة مسؤولين الحد الأدنى لعدد القتلى العسكريين بـ 22 قتيلاً، بينما أشار مسؤول سادس إلى أن العدد بلغ 23 قتيلاً منذ أن شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية الحرب في 28 فبراير/شباط. وفي المقابل، أظهر "نظام تحليل خسائر الدفاع" -وهو النظام الذي يعتمد عليه البنتاغون في إعلاناته العامة- تسجيل 18 حالة وفاة في صفوف العسكريين حتى يوم الجمعة، وذلك عن أسباب قتالية وغير قتالية على حد سواء.

وأوضح المسؤول الذي أشار إلى وقوع 23 حالة وفاة للصحيفة أن بعض الوفيات غير المعلنة لم تكن مرتبطة بالحرب بشكل مباشر، بل شملت أفراداً أمريكيين كانوا متمركزين في المنطقة أثناء العمليات القتالية. كما ذكر المسؤول ذاته أن ثلاثة متعاقدين أمريكيين يعملون في الشرق الأوسط لقوا حتفهم أيضاً بعد بدء العمليات القتالية.وأفادت الصحيفة بأنها لم تتمكن من تحديد هويات العسكريين الذين لم تُدرج أسماؤهم في الحصيلة المعلنة، أو معرفة تواريخ ومواقع وظروف وفاتهم؛ وقد تحدث المسؤولون الستة جميعهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة هذه الأرقام الداخلية.ووفقاً للصحيفة، أبدى المسؤولون المطلعون على الحصيلة الأعلى استياءهم من عدم إدراج تلك الحالات في السجلات الرسمية، في حين رفض البنتاغون الرد على أسئلة تتعلق بهذا التفاوت في الأرقام.