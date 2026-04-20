نتنياهو: إيران خططت لتدميرنا بقنابل نووية ..ولم ننته من مهمتنا بعد

تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إلى الحرب في إيران خلال كلمته في الحفل الرئيسي لافتتاح مراسم ذكرى قتلى الحروب في بيت ياد لبانيم بالقدس. وقال: "لم ننتهِ العمل بعد، لكن العالم يعلم مدى تصميمنا".

وأضاف: "بدلاً من العجز التام، نمتلك اليوم القوة والعزيمة لمواجهة أعدائنا. إيران، كما في كل جيل، ثارت ضدنا لتدميرنا. لقد خططت لتدميرنا بالقنابل النووية، ولولا تحركنا، لانضمت أسماء نطنز وفوردو وأصفهان إلى أسماء معسكرات الموت أوشفيتز وبيركيناو وتريبلينكا".

وتابع نتنياهو: "لقد تحركنا وسحقنا مؤامرة القتل. هذا هو الفرق الجوهري بين واقع حياتنا في المنفى الرهيب وحياة النهضة في وطننا، على عكس الماضي البعيد. اليوم لدينا وطن، وعلينا حمايته بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف :"على مدى العامين والنصف الماضيين، خضنا حربًا متعددة الجبهات لم نشهد مثيلًا لها منذ حرب الاستقلال. يُلهمنا جيل النصر بتفانيه وإنجازاته العظيمة. منذ هجوم 7 أكتوبر، يوجه الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ضربات متتالية لمن يتربصون بنا. بزئير مدوٍّ، يهيمن طيارونا على سماء المنطقة كدليل قاطع على تفوقنا على إيران".