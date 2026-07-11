"الانتقام حتمي": صحيفة إيرانية تنشر "قائمة الاغتيالات" تضم أسماء ترامب ونتنياهو

نشرت صحيفة تابعة لبلدية طهران، اليوم السبت، صورة بيانياة مُولّداً بالذكاء الاصطناعي، يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيّ السجن البرتقالي، مع علامات تصويب على جباههما، تحت شعار "الانتقام حتمي".

وقدّم الرسم البياني لصحيفة "همشهري" 13 شخصية سياسية وعسكرية أمريكية وإسرائيلية وأوروبية، مُحمّلين إياهم مسؤولية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في 28 فبراير/شباط المنصرم.

وإلى جانب ترامب ونتنياهو، ضمّت الصورة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وإلى جانب ترامب ونتنياهو، ضمّت الصورة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وهم يرتدون زي السجن، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقد وسّع إدراج هؤلاء القادة الأوروبيين الأربعة قائمة الانتقام الضمنية التي نشرتها الصحيفة لتشمل شخصيات أخرى غير المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين المرتبطين بشكل مباشر بالحرب.

وظهرت هذه الصورة بعد وقت قصير من إصدار المرشد الأعلى الإيراني الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، أول خطاب علني له منذ بدء مراسم جنازة والده، متعهدًا بالانتقام من المسؤولين عن اغتياله.

وكان مجتبي خامنئي قد قال في بيان مكتوب الذي قُرئ على التلفزيون الإيراني الرسمي: "نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة المجرمين المخزيين". وصف الانتقام بأنه "مطلب الأمة" وقال إنه "يجب أن يحدث بالتأكيد"، مضيفًا أن "قريبًا سيقوم كل شخص حر في جميع أنحاء العالم بجزء من هذه المهمة الإلهية".