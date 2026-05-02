نُقل ناشطان من أسطول غزة إلى إسرائيل لاستجوابهما

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية نقل ناشطين اثنين كانا يقودان أسطولاً متجهاً إلى غزة إلى إسرائيل لاستجوابهما، وذلك بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية السفينة في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة جزيرة كريت مطلع هذا الأسبوع.

ووفقاً للوزارة، وصل سيف أبو كشك، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الإسبانية، وتياغو أفيلا، وهو برازيلي الجنسية، إلى إسرائيل حيث سيخضعان للاستجواب من قبل السلطات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أبو كشك عضو بارز في المجلس الفلسطيني الشعبي، وهي منظمة تُوصف بأنها تابعة لحماس وتخضع لعقوبات أمريكية، بينما يُشتبه في تورط أفيلا في أنشطة غير قانونية.

ويُذكر أن الرجلين عضوان في اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود العالمي، وهو مجموعة ناشطة تُنظم بانتظام محاولات لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وأكدت السلطات الإسرائيلية أنهما سيتلقيان مساعدة قنصلية من بلديهما.

أُنزِل نحو 175 ناشطًا آخر كانوا على متن الأسطول في جزيرة كريت بعد اعتراضهم.

ويُدين المسؤولون الإسرائيليون هذه المبادرات باستمرار، واصفين إياها بأنها استعراضات دعائية، بحجة أن الشحنة المنقولة محدودة وأن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحدي الحصار القائم.