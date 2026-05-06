أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأربعاء) أن عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، التي انطلقت في وقت سابق هذا الأسبوع، سيتم تعليقها، لكنه أوضح أن الحصار سيستمر.

في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث"، كتب الرئيس: "استناداً إلى طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى الحقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران - اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما سيبقى الحصار ساري المفعول بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة لرؤية ما إذا كان من الممكن إنهاء الاتفاق والتوقيع عليه".

"مشروع الحرية"، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، يهدف إلى مرافقة سفن الدول المحايدة العالقة في مضيق هرمز لأسباب إنسانية بشكل آمن.

رداً على المشروع، تعرضت الإمارات لهجوم بوابل من أربعة صواريخ إيرانية على الأقل، حيث تم اعتراض ثلاثة منها وسقط واحد في البحر. في الوقت نفسه، ضربت طائرة مسيّرة انتحارية موقعاً بتروكيماوياً في مدينة الفجيرة وتسببت في حريق كبير.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري أنه لم يطرأ أي تغيير على الحصار، وأن أي سفينة تنتهك البروتوكولات الإيرانية "سيتم اعتراضها بالقوة". لاحقًا، وردت تقارير متضاربة حول تبادل لإطلاق النار: ففي وسائل الإعلام الإيرانية زُعم أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية تجاهلت التحذيرات، بينما نفى مسؤولون رسميون في واشنطن بشدة هذا التقرير. وأضاف الجيش الإيراني أن بحريته أطلقت "صواريخ تحذيرية" باتجاه سفن صواريخ أمريكية اقتربت من المضيق ولم تستجب للنداءات عبر اللاسلكي.