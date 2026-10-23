تركيا تدعم أمن المنطقة وباكستان تستكمل التصديق في إطار "اتفاقية مكة"

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كلمة خلال مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، اليوم الجمعة، إن "دفع مسار التغيير نحو السلام والازدهار يتطلب الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية، هي الحوار الصادق والوساطة المستدامة والملكية الإقليمية، معتبرًا أن الأزمات الراهنة تكشف عن مشكلات أعمق تعكس فقدان النظام الدولي لشرعيته." وتابع إن "تأسيس "اتفاق مكة" جاء بهدف حماية الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، مشددًا على أن الاستقرار لا يمكن استيراده أو فرض حلول دائمة بشأنه من الخارج."

وأكد على أن بلاده تعمل "على تحويل الوساطة إلى نهج استراتيجي يتجاوز كونها أداة دبلوماسية"، لافتًا إلى أن الاستقرار لا يمكن استيراده، وأن الحلول الدائمة لا يمكن فرضها من الخارج. واستشهد فيدان بالجهود التركية في ليبيا، باعتبارها مثالًا على دور التوافق والثقة المتبادلة والشمولية في بناء الثقة، معربًا عن اعتقاده بأن هذا النهج لن يسهم فقط في الحفاظ على الهدوء، بل سيمهد أيضًا للتوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية في المستقبل القريب.

بدوره، عقد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم، أول اجتماع له في إسطنبول مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين. وأعربا عن قلقهما إزاء التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية وتنسيق الجهود لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.