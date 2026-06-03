الولايات المتحدة ستدرب الجيش اللبناني في إطار الخطة لنزع سلاح حزب الله

تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني عبر برامج تدريب وتأهيل عسكرية، في إطار جهود دولية تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطارها، وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان"

وبحسب المصادر، تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءات بين وفود من إسرائيل ولبنان لبحث ترتيبات أمنية تتعلق بالوضع في جنوب لبنان وآليات تعزيز الاستقرار على الحدود، وسط حديث عن تقدم في بعض الملفات المطروحة للنقاش.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم توسيع دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن وفرض سلطة الدولة، بالتوازي مع مساعٍ لاحتواء التصعيد العسكري ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

كما نقلت المصادر عن مسؤولين مطلعين أن المباحثات تتناول مستقبل الوضع الأمني في لبنان، ودور المؤسسات الرسمية في تنفيذ أي تفاهمات محتملة تتعلق بالحدود الجنوبية، مع استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه واشنطن أن أولويتها تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة المواجهة، بالتزامن مع جهود دبلوماسية متواصلة لمعالجة الملفات الأمنية العالقة في لبنان.