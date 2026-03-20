ذكر مصدران مطلعان لقناة i24NEWS أن "خيار احتلال جزيرة خارك براً طُرح في مناقشات أجرتها الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة". وقال المصدر: "كل شيء وارد، وهناك عدة خيارات مطروحة". وتُعد جزيرة خارك مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني، حيث تستحوذ الصين على 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وسيؤدي احتلال الجزيرة أو محاصرتها إلى قطع إيران عن مصدرها الرئيسي لعائدات النفط، ما سيحرم اقتصادها المنهك أصلاً من دخل حيوي. ولذلك، يهدف الضغط على الجزيرة إلى إجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز.