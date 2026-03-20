مصادر لـ i24NEWS :"الإدارة الأمريكية تدرس احتلال جزيرة خارك"

سيؤدي احتلال الجزيرة أو محاصرتها إلى قطع إيران عن مصدرها الرئيسي لعائدات النفط، ما سيحرم اقتصادها المنهك أصلاً من دخل حيوي

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
هذا منظر للأنابيب وناقلة نفط على رصيف خارج في إيران، وهو الأكبر في العالم، كما شوهد في يوليو 1971
هذا منظر للأنابيب وناقلة نفط على رصيف خارج في إيران، وهو الأكبر في العالم، كما شوهد في يوليو 1971AP Photo/Horst Faas

ذكر مصدران مطلعان لقناة i24NEWS أن "خيار احتلال جزيرة خارك براً طُرح في مناقشات أجرتها الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة". وقال المصدر: "كل شيء وارد، وهناك عدة خيارات مطروحة".&nbsp;وتُعد جزيرة خارك مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني، حيث تستحوذ الصين على 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وسيؤدي احتلال الجزيرة أو محاصرتها إلى قطع إيران عن مصدرها الرئيسي لعائدات النفط، ما سيحرم اقتصادها المنهك أصلاً من دخل حيوي. ولذلك، يهدف الضغط على الجزيرة إلى إجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز.

