مسؤول في حزب الله يحذر: الاتفاق قد يدفع لبنان نحو حرب أهلية

نشر أول: حذر مسؤول في حزب الله اليوم (السبت) في حديث مع i24NEWS أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، التي تشتعل حالياً من الداخل. مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد أشار الى أن مسؤول في حزب الله حذر - "الحرب الأهلية أقرب من أي وقت مضى".

المسؤول الذي تلقى استفسارًا من i24NEWS - وبشكل عجيب أيضًا أجاب عليه، وصف الاتفاق بـ"العار"، وأضاف: "سوف يؤدي إلى صراعات قد تصل إلى حرب أهلية وسيقسم الجيش اللبناني. نحن نتحدث عن اتفاق تتحمل فيه لبنان فعليًا مسؤولية الدم الذي سيسفك هنا. الدم سيكون على أيدي الرئيس عون ورئيس الحكومة". وأضاف واصفًا الاثنين بـ"الأغبياء". وفي حديثه لاحقًا، قال إنه "لا ينبغي استبعاد سيناريو سيطرة حزب الله على أجزاء من بيروت".

وزعم "في أمل وحزب الله يدرسون خطوة منسقة - بموجبها سيستقيل وزراؤهم من الحكومة بهدف إسقاطها"،وتابع "نبيه بري، الغاضب من الرئيس اللبناني، مطلع على تفاصيل الأمور". المصدر حذر: "هذا قد يؤدي أيضاً إلى مواجهة مع المسيحيين، خاصة مع كتلة سمير جعجع التي خرجت مؤخراً ضد حزب الله. إسرائيل معزولة، ولا يُعقل أن تكون فقط لبنان، بالتحديد حكومة لبنان هي من تمد لها يد العون، بدلاً من أن نتوجه للاستفادة من المظلة التي تُسمى مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية".

كما هو معلوم، الاتفاق الذي تم توقيعه ليلة الجمعة بين إسرائيل ولبنان أثار ردود فعل غاضبة، شملت من بين أمور أخرى مظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة بيروت، ضد الخطوة. وخلال الاحتجاج، سُجلت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش التي حضرت إلى المكان في محاولة لتفريق المتظاهرين.