انتهت مهمة حاملة الطائرات "لينكولن" وقد بدأت أمس (الخميس) عودتها إلى الوطن إلى سان دييغو، كاليفورنيا، مع طاقم يضم حوالي 5,000 شخص - وذلك بعد نحو تسعة أشهر من الانتشار في الشرق الأوسط. وستحل محلها حاملة طائرات أخرى، "جورج واشنطن"، التي تتواجد قاعدتها في اليابان.

مصدر أمريكي أكد لصحيفة "نيويورك تايمز" مغادرة حاملة الطائرات لينكولن، التي تم التلميح إليها مؤخرًا من قبل الأدميرال براد كوبر، رئيس القيادة المركزية الأمريكية. وكتب الأدميرال في مقال رأي للتايمز: "نتمنى لكم رحلة موفقة، واستمتعوا قريبًا باللقاء المتجدد والمستحق لكم".

خلال الأشهر التسعة التي مكثت فيها في المنطقة في إطار الحرب مع إيران، أثيرت مخاوف بشأن رفاهية آلاف أفراد الطاقم على متن السفينة. كما أُثيرت انتقادات من قبل مشرعين أمريكيين، الذين طالبوا البنتاغون بتقديم إجابات بشأن شروط الخدمة على متنها. من ناحية أخرى، رفض كبار قادة البحرية والبنتاغون بعض الادعاءات وأكدوا أن أفراد الطاقم يواصلون تلقي احتياجاتهم الأساسية وأن المهمة تُنفذ حسب الخطة.

كما تطرق مؤخراً رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى الانتشار المطوّل لحاملة الطائرات لينكولن، ورفض الانتقادات حول مدة المهمة. وقال ترامب إن الانتشار "لم يكن طويلاً بما فيه الكفاية"، في الوقت الذي ازدادت فيه التقارير حول الضغط الواقع على أفراد الطاقم.