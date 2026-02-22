بعد الحادثة الخطيرة: عشرات المعتقلين في مداهمة شرطية واسعة بكفر كنا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) أن أفراد شرطة منطقة الشمال وحرس الحدود داهموا عشرات المواقع في كفر كنا واعتقلوا 34 مشتبهاً بهم، وذلك بعد ساعات قليلة من الحادث الخطير الغير عادي الذي وقع ليلة أمس وأصيب خلاله أربعة أشخاص نتيجة اطلاق قنبلة من طائرة مسيرة على مبنى في البلدة.

كما ذُكر، أُصيب الليلة الماضية أربعة أشخاص، رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة وثلاثة آخرون في حالة متوسطة، من بينهم امرأتان تبلغان من العمر 40 و18 عامًا، ورجل يبلغ من العمر نحو 80 عامًا. إلى جانب القنبلة اليدوية التي أُلقيت على المبنى، شهدت القرية تبادل إطلاق نار غير اعتيادي. أعلنت الشرطة أن الأحداث وقعت في إطار نزاع بين عائلتين.

أشارت الشرطة إلى أنه من بين 34 المشتبه بهم، "وبحسب نتائج التحقيق"، من المتوقع أن يُعرض بعضهم على المحكمة بطلب لتمديد اعتقالهم. بالإضافة إلى ذلك، وبعد الحوادث الاستثنائية، وقعت العائلات المتنازعة على "هدنة".