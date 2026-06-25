أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية بيع مقاتلات F-35 Lightning II إلى تركيا، في إطار مراجعة متواصلة للملف المرتبط بمنظومات الدفاع الجوي الروسية.

وبحسب ما نقلته تقرير رويترز أشار فانس إلى أن وزير الدفاع الأمريكي وفريقه يدرسون القضية حاليًا، موضحًا أن هناك متطلبات قانونية يجب التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ويمنع القانون الأمريكي تركيا من تشغيل أو الاحتفاظ بمنظومة S-400 إذا كانت ترغب في العودة إلى برنامج مقاتلات F-35، وذلك بعد شراء أنقرة المنظومة الروسية عام 2019، وهي الخطوة التي أدت إلى استبعادها من البرنامج.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة تقييم ترتيبات التعاون العسكري والدفاعي في المنطقة.