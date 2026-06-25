واشنطن تعيد فتح ملف F-35 لتركيا.. هل تقترب أنقرة من العودة إلى البرنامج الأمريكي؟

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد بحث الملف وفق القوانين الأمريكية التي تربط عودة أنقرة إلى برنامج F-35 بمصير منظومة الدفاع الروسية.

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الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة عامة في قمة الناتو في لاهاي، هولندا، الأربعاء 25 يونيو 2025
الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة عامة في قمة الناتو في لاهاي، هولندا، الأربعاء 25 يونيو 2025AP Photo/Markus Schreiber

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية بيع مقاتلات F-35 Lightning II إلى تركيا، في إطار مراجعة متواصلة للملف المرتبط بمنظومات الدفاع الجوي الروسية.

وبحسب ما نقلته تقرير رويترز أشار فانس إلى أن وزير الدفاع الأمريكي وفريقه يدرسون القضية حاليًا، موضحًا أن هناك متطلبات قانونية يجب التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

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ويمنع القانون الأمريكي تركيا من تشغيل أو الاحتفاظ بمنظومة S-400 إذا كانت ترغب في العودة إلى برنامج مقاتلات F-35، وذلك بعد شراء أنقرة المنظومة الروسية عام 2019، وهي الخطوة التي أدت إلى استبعادها من البرنامج.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة تقييم ترتيبات التعاون العسكري والدفاعي في المنطقة.

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