اعتقال زوجين إسرائيليين أثناء صعودهما إلى طائرة متجهة إلى تل أبيب، وبحوزتهما معدات تجسس وحقائب مليئة بالمال

أُلقي القبض على ألكسندر كروغليانسكي، 31 عامًا، الذي كان يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في موسكو، وشريكته ألكسندرا، 42 عامًا، في مطار تيفات في الجبل الأسود، أثناء توجههما للصعود على متن رحلة جوية إلى إسرائيل، للاشتباه في ارتكابهما جرائم احتيال وغسيل أموال.

وبحسب التقارير، فإن الزوجين مواطنان روسيان يحملان أيضًا جوازات سفر إسرائيلية، وكانا في طريقهما إلى إسرائيل ومعهما 19 حقيبة. وكشف تفتيش الأمتعة عن وجود معدات إلكترونية غير مصرح بها، وأدوية، ومبالغ مالية. ومن بين المضبوطات: جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) مزود بميكروفون، وجهاز كشف لتحديد مواقع أجهزة الإرسال، وكاميرات مراقبة. ويُشتبه في أن بعض هذه المعدات قد تُستخدم لأغراض المراقبة والتجسس.

وفي عمليات تفتيش لاحقة لمبانٍ كان الزوجان يستخدمانها في مدينتي بودفا وبار في الجبل الأسود، عُثر على نحو مليون يورو ومعدات إلكترونية أخرى. عُثر في الحقائب التي صودرت في المطار على 26210 يورو و1150 شيكلًا. وقد مددت المحكمة احتجازهم لمدة شهر، خشية هروبهم.