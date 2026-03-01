خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع والمراكز الجامعية اليوم (الأحد) في حداد جماعي، بعضه عفوي، عقب اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وتُظهر لقطات من مدن طهران وأصفهان وسمنان حشوداً تُشارك المتظاهرين في الحداد إلى جانب مؤيدي النظام، وهم يهتفون "بأمرك يا خامنئي"، ويطالبون بالانتقام الفوري في الولايات المتحدة وإسرائيل.

ردًا على اغتيال خامنائي، وجّه رئيس البرلمان الإيراني قاليباف تهديدًا مباشرًا وحادًا إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعلن: "سنوجّه إليكم ضربات مؤلمة جدًا حتى تتوسلوا؛ سترون ذلك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على التهديدات وكشف أن إيران أعلنت نيتها تنفيذ هجوم "أقوى من أي هجوم سابق". ترامب حذر النظام في طهران من هذه الخطوة وأوضح أنه إذا نُفذت، فإن الولايات المتحدة ستضرب بقوة لم يُرَ مثلها من قبل.

تبادُل التهديدات يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الحرس الثوري عن انتهاء المرحلة السادسة من عملية "الوعد الحقيقي 4"، وادّعت بأنها استهدفت 27 قاعدة أمريكية وإسرائيلية كجزء من حملة الانتقام المتواصلة والمتنامية.

على الصعيد السياسي، تم اليوم إعلان تشكيل "مجلس قيادة مؤقت" سيدير إيران خلال فترة الانتقال. وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، أن الدولة استعدت ليوم ما بعد وفاة خامنئي وأن استقرار الحكم لن يتزعزع.

نقل لاريجاني أيضاً رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية، يحذر فيها من أن أي عدوان إضافي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

على الرغم من استعراض القوة في الشوارع وتصريحات المسؤولين الكبار، تواجه إيران عزلة إقليمية متزايدة وانتقادات حادة من الدول العربية، مما يضر بقدرتها على الوصول إلى تسويات سياسية. حتى هذه اللحظة،بقيت الجماعات الموالية لايران، بما في ذلك حزب الله، والجماعات المسلحة في العراق، والحوثيون (باستثناء إعاقة طرق الملاحة البحرية)، خارج المشهد.

إلى جانب ذلك وإلى جانب مشاهد الحداد في الشوارع، هناك جماهير احتفلت أيضًا بوفاة خامنئي في إيران نفسها، وأعداد كبيرة من المنفيين حول العالم الذين يمقتون النظام. في إحدى فعاليات الدعم لاغتيال خامنئي، حملت ابنة إحدى النساء اللواتي قُتلن على يد النظام، جويدنام باريسا لشكر، صورة والدتها أثناء الرقص.