إسرائيل: إحباط عملية تهريب أسلحة عند حاجز وسط الضفة الغربية قرب قلقيلية

تم ضبط أكثر من 500 خرطوشة من قبل شرطة الحدود الإسرائيلية وجنود حرس الحدود خلال عملية نفذتها ليلة السبت، عند حاجز في الضفة الفربية قرب قلقيلية، وأثناء العملية، أوقفت القوات سيارة قادمة من الغرب متجهة إلى الضفة الغربية. وبعد تفتيش السيارة، تم ضبط أكثر من 500 خرطوشة فارغة لبندقية M-16، وهي كمية غير معتادة تشير إلى اشتباه في تهريب أسلحة بكميات كبيرة.

وألقي القبض على سائق السيارة، وهو من سكان مدينة اللد، ونُقل للاستجواب. وصودرت السيارة والمضبوطات لمزيد من الفحص والتحقيق. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الأسلحة المهربة مُعدّة لأغراض إجرامية أو عدائية

ولا يزال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الحادث وتحديد مصدر المضبوطات ووجهتها. وتُجري الشرطة حالياً تحقيقاً في شبهات تتعلق بجرائم أمنية وجنائية خطيرة.