إطلاق خط جوي مباشر بين إسرائيل والأرجنتين بدعم حكومي بملايين الدولارات

يزور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي هذه الأيام إسرائيل. أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى جانب وزارتي المواصلات والمالية، اليوم (الأحد) عن فتح خط طيران مباشر بين إسرائيل والأرجنتين، سيتم تشغيله من قبل شركة إل عال.

كجزء من إطلاق الخط الجديد - ستوفر إسرائيل "شبكة أمان" اقتصادية لشركة إل عال من خزينة الدولة. ووفقاً لمصادر في وزارة المالية، فإن الحديث يدور عن ميزانية ستحصل عليها الشركة "فقط إذا لم يكن الخط مجدياً اقتصادياً". وتقدّر شبكة الأمان هذه بحوالي 40 إلى 45 مليون شيكل، وهو رقم مضاعف - بل وأكثر من ذلك - مما تمت الموافقة عليه في قرار الحكومة في ديسمبر 2025.

كما ذُكر، في بيان الوزارات جاء أن خط الطيران، الذي تم الترويج له في الأشهر الأخيرة في وزارة المالية، يهدف إلى دعم تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأرجنتين، وتسهيل النشاط التجاري والتعاون الدولي، والمساهمة في توسيع حجم التجارة والاستثمارات بين إسرائيل ودول أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحسن الخط إمكانية الوصول المواصلاتي بين الدول، ويشجع على السياحة الوافدة والصادرة، ويجعل الوجهات البعيدة في متناول الجمهور الإسرائيلي.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار إلى أن "الرحلات المباشرة بين إسرائيل والأرجنتين ستقرب الصداقة بين بلدينا أكثر. مع صديقي الرئيس ميلي، نحن نوسع التعاون في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن، والآن أيضًا في الطيران والسياحة بعلاقة مباشرة وسريعة. سنواصل ربط إسرائيل بالعالم والعالم بإسرائيل".

وزيرة المواصلات، ميري ريغيف أضافت: "الخط المباشر إلى الأرجنتين هو خطوة استراتيجية تعزز ربط إسرائيل بالعالم وتوسع خريطة الطيران لدينا إلى قارات جديدة. في فترة معقدة، حيث الحفاظ على أجواء مفتوحة هو مهمة وطنية، نواصل العمل بإصرار من أجل ضمان استمرارية النقل، وتوفير وجهات جديدة لمواطني إسرائيل، وتعزيز الاقتصاد، والسياحة، والعلاقات الدولية. سنواصل فتح المزيد والمزيد من الخطوط، وتعزيز المنافسة، وضمان طيران متاح، آمن ومتقدم للجمهور الإسرائيلي."

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "تعزيز خط طيران مباشر بين إسرائيل والأرجنتين هو جزء من جهد واسع لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل مع الأسواق الدولية. في هذه الفترة هناك أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الدول الصديقة ولإنشاء بنى تحتية تدعم النمو، والتجارة، وحركة الناس".

رئيس مجلس إدارة شركة إلعال، عميكام بن تسفي: "افتتاح الخط المباشر بين إسرائيل والأرجنتين، الذي عملنا عليه في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع الدولة، هو خطوة مباركة. بالنسبة لنا، هذا خط تاريخي ومؤثر، ويعكس التزامنا بتوسيع ربط إسرائيل بالعالم. نحن فخورون بأن نواصل بناء البنية التحتية الجوية التي تربط إسرائيل بالعالم، ونضمن أن يواصل علم إسرائيل التحليق بفخر حتى في الوجهات البعيدة".