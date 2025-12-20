تركيا: العثور على طائرة مسيّرة ثانية محطمة في أقل من 24 ساعة بشمال غرب البلاد

أفادت عدة وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بالعثور على طائرة مسيّرة مجهولة المصدر محطمة في حقل بشمال غرب تركيا، بالقرب من مدينة باليكسير. وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، والثالثة منذ بداية الأسبوع في منطقة حساسة على ساحل البحر الأسود. ووفقًا لقناتي "هالك تي في" و"خبر ترك" الخاصتين، بالإضافة إلى صحيفة "جمهوريت" اليومية، لم تحمل الطائرة المسيّرة أي علامات تعريفية ظاهرة.

وتُظهر صور بثتها وسائل الإعلام طائرة مسيّرة متضررة، عثر عليها مزارعون في حقل خالٍ، ويعتقدون أن التحطم ربما وقع قبل عدة أيام. ولم تُعلّق السلطات التركية رسميًا على الحادث حتى يوم السبت، لكن تشير مصادر عديدة إلى أنه تم نقل الطائرة المسيّرة إلى أنقرة لتحليلها. وتأتي هذه الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة من الأحداث الأخيرة.

وتحطمت طائرة مسيّرة، أمس الجمعة، في منطقة ريفية بالقرب من إزميت، شرق إسطنبول، على بُعد حوالي 30 كيلومترًا من ساحل البحر الأسود. ومن جهتها أشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن الطائرة المسيرة من طراز أورلان-10 روسية الصنع، تُستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة. وقد فُتح تحقيق في الحادث.

وفي يوم الاثنين، أعلنت القوات المسلحة التركية إسقاطها طائرة مسيرة "خارجة عن السيطرة" دخلت المجال الجوي التركي قادمة من البحر الأسود، دون تحديد مصدرها بدقة. ودعت تركيا، التي تقع على الساحل الجنوبي لهذا البحر الاستراتيجي المواجه لأوكرانيا وروسيا، موسكو وكييف إلى "توخي مزيد من الحذر"، في سياق إقليمي يتسم بالحرب الدائرة بين البلدين.