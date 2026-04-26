لأول مرة خارج إسرائيل: نشر “القبة الحديدية” في الإمارات خلال الحرب مع إيران

مصادر: نشر المنظومة الدفاعية جاء مع طواقم تشغيل في خطوة غير مسبوقة خارج إسرائيل

i24NEWS
دقيقة 1
 ■ 
يتفقد العمال الأضرار التي لحقت بفندق "أدريس كريك هاربور" بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 12 مارس 2026AP Photo/Fatima Shbair

كشف تقرير لموقع أكسيوس أن إسرائيل أرسلت بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات العربية المتحدة في بداية الحرب مع إيران، إلى جانب طواقم لتشغيلها.

ونقل الموقع عن مصدرين إسرائيليين ومسؤول أميركي أن هذه الخطوة تُعد سابقة، إذ تُعتبر هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها منظومة "القبة الحديدية" خارج إسرائيل.

Video poster
وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الإمارات أصبحت أول دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، يتم فيها تشغيل هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة.

ولم تصدر تعليقات رسمية فورية من الجانبين بشأن التقرير، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر إضافي على مستوى التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات