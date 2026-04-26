لأول مرة خارج إسرائيل: نشر “القبة الحديدية” في الإمارات خلال الحرب مع إيران

كشف تقرير لموقع أكسيوس أن إسرائيل أرسلت بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات العربية المتحدة في بداية الحرب مع إيران، إلى جانب طواقم لتشغيلها.

ونقل الموقع عن مصدرين إسرائيليين ومسؤول أميركي أن هذه الخطوة تُعد سابقة، إذ تُعتبر هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها منظومة "القبة الحديدية" خارج إسرائيل.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الإمارات أصبحت أول دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، يتم فيها تشغيل هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة.

ولم تصدر تعليقات رسمية فورية من الجانبين بشأن التقرير، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر إضافي على مستوى التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.