بريطانيا: مرشحة حزب الخضر تتعهد بتوأمة مدينة مانشستر مع رام الله

تعهدت جيرالدين كوجينز، مرشحة حزب الخضر في الانتخابات المبكرة لمنصب عمدة مانشستر الكبرى، بتوأمة المدينة البريطانية مع رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في حال فوزها في انتخابات 30 يوليو/تموز.

وتعتقد أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الدائم في مجالات التكنولوجيا والتعليم والخدمات المهنية والصناعات الإبداعية. وتتهم جيرالدين كوجينز الحكومة البريطانية بالتواطؤ في حرب إسرائيل ضد حماس، وترى أن هذا الموقف قد أدى إلى نفور شريحة من ناخبي حزب العمال ذوي الميول اليسارية.

وقالت: "لم نشهد صحوة حقيقية لما يحدث في غزة. ويرى كثيرون الآن أن حزب العمال فقد مصداقيته الأخلاقية". ويؤكد حزب الخضر أن التوأمة مع رام الله تعكس تقاليد مانشستر في التضامن الدولي، مستشهداً على وجه الخصوص بـ"النضال ضد الفصل العنصري واستقبال اللاجئين".

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov مؤخرًا، لا تزال مرشحة حزب العمال، بيف كريغ، الأوفر حظًا بحصولها على 62% من الأصوات في الجولة الثانية، متقدمةً على مرشح حزب الإصلاح البريطاني، بينما حصدت جيرالدين كوجينز 17% من الأصوات في الجولة الأولى.

وبعيدًا عن القضية الفلسطينية، تُركز مرشحة حزب الخضر في حملتها الانتخابية على الإسكان، متعهدةً ببناء 20 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة خلال عشر سنوات، ومنتقدةً السياسات الحضرية التي انتهجها حزب العمال حتى الآن.