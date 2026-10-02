المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يصف الهجوم على رحلة "فلاي دبي" بأنه "عمل إرهابي خطير"

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن "محاولة اختطاف رحلة تابعة لشركة ’فلاي دبي’ كانت متجهة إلى تل أبيب مؤخراً تُعد عملاً إرهابياً خطيراً".وكتب قرقاش في منشور له على منصة "إكس": "لقد جسّد معاني الشجاعة والمسؤولية في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة". وأضاف: "إن مهنيته وحسه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً".

وجاءت تصريحات قرقاش هذه في معرض إشادته بالطيار الهندي للرحلة، الكابتن سميت ماتشهار، الذي تصدى لمساعده العماني وساهم في السماح للركاب بدخول قمرة القيادة وإنقاذ الطائرة. كما شدد قرقاش على ضرورة اليقظة لمواجهة أي أعمال تطرف وإرهاب محتملة في المستقبل، وحذر من ترويج نظريات المؤامرة حول الهجوم.

وكان 174 راكباً إسرائيلياً قد عادوا إلى مطار بن غوريون مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن ساعد عدد من الركاب في السيطرة على الطيار العماني الذي حاول اختطاف الطائرة وإسقاطها في وقت سابق من ذلك اليوم.

كان الركاب على متن رحلة تجارية لشركة "فلاي دبي" متجهة من دبي إلى تل أبيب، حين قام الطيار العماني -الذي كان يشغل منصب مساعد الطيار- بطعن الطيار الرئيسي ومحاولة إسقاط الطائرة، قبل أن يتمكن ما يصل إلى أربعة ركاب من إصابته وتقييده.

وبعد ذلك، تمكن طاقم إضافي كان على متن الطائرة من تولي مهمة الهبوط بها في المملكة العربية السعودية، رغم أن الطيار الأصلي، ماتشهار، كان في حالة حرجة إثر تعرضه لعدة طعنات على يد الطيار العماني.