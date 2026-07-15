تقديرات إسرائيلية: الولايات المتحدة تستعد للعودة إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إيران

التقديرات هي أن الأمريكيين يكثفون الاستعدادات لاحتمال العودة إلى الحرب، وربما بالفعل خلال بضعة أسابيع • مصدر إسرائيلي: "ستكون هناك حرب، والسؤال فقط هو متى" •

غاي عزرئيل
غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
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الزعيم الأعلى لإيران مجتبى خامنئي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب
الزعيم الأعلى لإيران مجتبى خامنئي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامبAP Photo/Mark Schiefelbein, Vahid Salemi

التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة تكثف الاستعدادات لاحتمال العودة إلى مواجهة عسكرية كاملة مع إيران. مصادر على اتصال مع واشنطن تصف استعداداً كبيراً لسيناريو تجدد القتال الشديد، ربما خلال بضعة أسابيع فقط. وبحسبهم، فإن الأمريكيين يعملون بالفعل على خطط عملياتية. وصرح مصدر إسرائيلي: "ستكون هناك حرب، والسؤال فقط هو متى".

في هذه المرحلة تراقب إسرائيل بشكل أساسي من الجانب التطورات: انهيار مذكرة التفاهم، المواجهة المحدودة حول فتح مضيق هرمز، والخطوات الأخيرة للنظام الإيراني. في إسرائيل ، يزداد التقدير بأن مجمل هذه التطورات يشير إلى اتجاه واحد: تصعيد متجدد قد يؤدي إلى استئناف القتال.

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في غضون ذلك، من المتوقع أن يُعقد اجتماع في الأيام القريبة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رغم أن موعد الاجتماع لم يُحدد نهائيًا بعد. نُذكر أن عملية "زئير الأسد" انطلقت بعد وقت قصير من لقاء الاثنين في فبراير، وخلاله قُدِّمَت تقارير استخباراتية للرئيس الأمريكي.

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