بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية: وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى واشنطن

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن، اليوم الجمعة، حيث سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، اليوم الجمعة، إن دار سيلتقي روبيو لاستعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الأهمية المشتركة، وبشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

يُظهر جدول أعمال روبيو المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية أنه سيجتمع مع دار في العاشرة صباحا (1400 بتوقيت غرينتش). وقالت وزارة الخارجية الباكستانية التي أعلنت وصول دار إنه سيعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

وتواصل باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران رغم الضربات الأميركية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، في مؤشر على تمسك الطرفين بمسار التهدئة وعدم انهيار الاتصالات الجارية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".