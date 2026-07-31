أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الخميس والجمعة) أن مجلس السلام لقطاع غزة توصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل للسلاح من حركة حماس وجميع التنظيمات المسلحة في القطاع.

في منشور نُشر على شبكة Truth كُتب: "هذه خطوة هائلة في طريق السلام والأمن الدائمين. هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة، ستعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. في الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، حيث لن تُستخدم غزة بعد الآن كقاعدة لهجمات إرهابية".

أضاف ترامب "قبل عام كانت هناك حرب عنيفة، أزمة إنسانية ومختطفين احتُجزوا في أسر وحشي. حققنا تقدمًا تاريخيًا، لكن ما زال هناك الكثير من العمل المتبقي. التهديد الذي خرج من غزة في 7 أكتوبر لن يُسمح له بأن يُعاد بناؤه!".

كتب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيُنفذ على مراحل منظمة ومخططة، وعند الانتهاء من نزع السلاح، سينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وستكون المسؤولية عن الأمن في القطاع بيد قوة الاستقرار الدولية التي ستعمل مع قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة. وفي ختام كلمته، شكر ترامب الوسطاء: قطر، تركيا ومصر.

كتب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لمجلس السلام لغزة، على شبكة X: "استغرق الأمر شهوراً من مفاوضات صعبة جداً للوصول إلى هذه اللحظة. كانت هناك عدة نقاط خلال الطريق لم أؤمن فيها أننا سننجح في التوصل إلى اتفاق. ما هو مكتوب في الاتفاق مهم. لكن ما سيحدث من الآن فصاعداً أهم بكثير. التنفيذ والتحقق يجب أن يكونا حقيقيين. الانسحاب يجب أن يتم بشكل متزامن، خطوة بخطوة، مع نزع السلاح. بالإضافة إلى ذلك، اللجنة التكنوقراطية والشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم سياسي وعملي حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية عن مستقبلهم".

وفي غضون ذلك، قال مصدر أمريكي لوكالة رويترز إن إيران حاولت إقناع حماس بعدم الموافقة على الصفقة، لكن الولايات المتحدة تمكنت من تجاوز ذلك. وأضاف المصدر أن خطة نزع سلاح حماس من المتوقع أن تبدأ خلال الأسابيع القريبة، وقال إن "إذا لم توافق إسرائيل، ترامب سيصاب بخيبة أمل". وأوضح أن الولايات المتحدة لا تطلب من إسرائيل الموافقة على أمر لم يكن مشمولًا في الخطة السابقة. وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء إن مسودة الاتفاق تنص على أن السلاح الثقيل سيتم تخزينه وحفظه فقط تحت سيطرة إدارة فلسطينية، وأوضح أن السلاح لن يُنقل لإسرائيل.

أفاد جهات سياسية مطلعة على التفاصيل أنه خلال المحادثات في القاهرة مع الوسطاء وحماس، شدد مجلس السلام على أن تفكيك حماس وجميع التنظيمات الإرهابية في القطاع وتدمير جميع بنى الإرهاب التحتية هما شرطين أساسيين لتنفيذ الاتفاق. مصدر آخر مطلع على التفاصيل أكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر حتى يتم نزع سلاح حماس.

أُفيدَ أمس في النشرة الرئيسية لقناة i24NEWS بأنه تجري محادثات إيجابية في القاهرة، حتى في مسألة تفكيك سلاح حماس وتسليمه لطرف فلسطيني، أي ليس لطرف إسرائيلي. ووفقًا للخطة، ستتم عملية نقل تدريجي للصلاحيات إلى حكومة تكنوقراطية، إلى جانب تفكيك وتدمير شامل لجميع الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومرافق الإنتاج في القطاع. في نهاية العملية، لن تبقى أي بنية تحتية للإرهاب، ولن يكون لحماس أي دور - لا في الواجهة ولا خلف الكواليس على غرار نموذج حزب الله.

جميع وسائل القتال، الثقيلة والخفيفة، ستُنقل إلى السيطرة الكاملة للجنة التكنوقراطية، بتنسيق ومساعدة قوة استقرار دولية بقيادة جنرال أمريكي من قيادة العمليات الخاصة. ترتكز العملية على مبدأ المعاملة بالمثل وترافقها آلية رقابة وتحقق دقيقة. كما أشار المصدر السياسي، فإن خارطة التنفيذ تترجم خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب بهدف تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة وأمن لسكان إسرائيل.