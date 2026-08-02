بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الأحد)، لا تسعى جميع دول الخليج إلى تهدئة الأوضاع مع إيران. فقد مارست بعضها، كالإمارات العربية المتحدة، ضغوطاً في الأيام الأخيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد الجمهورية الإسلامية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحرس الثوري لن يتنازل حتى تُصعّد الولايات المتحدة من إجراءاتها، وتسيطر على مضيق هرمز، بل وقد تُفكّر في شنّ عمليات برية. كما ورد أن الحرس الثوري يدرس شنّ ضربات استباقية في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

في الوقت نفسه، تتواصل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار. ترامب أوقف هجومًا جديدًا على إيران، في حين سجّل الوسطاء تقدمًا جديدًا في خطة لفتح مضيق هرمز، وضغطت بعض دول الخليج على الرئيس لدفع الحوار مع طهران. قدم وسطاء قطريون أمس لإيران عرضًا جديدًا لفتح مضيق هرمز. وقد رد الدبلوماسيون الإيرانيون على ذلك بشكل إيجابي، مما أثار آمالًا في أن التسوية قد تكون قريبة، بحسب الوسطاء.

دبلوماسي إيراني أكد لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن طهران أبدت انفتاحاً على الاقتراح من قبل الوسطاء، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كانت إيران ستوافق عليه في نهاية المطاف.

الاقتراح سيخلق أنماط حركة جديدة للسفن التي تعبر المضيق، الذي يحد إيران من شماله وعُمان من جنوبه. أصرت إيران الأسبوع الماضي على الحصول على السيطرة على جزء من مساري الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره بشكل روتيني حوالي 20٪ من تجارة النفط العالمية.

لا يزال من غير الواضح كيف يتعامل الاقتراح الجديد مع نقطة الخلاف الرئيسية - رغبة إيران المعلنة في فرض رسوم أو أجور مرور على السفن التي تمر بالمضيق، وهو موقف تعارضه الولايات المتحدة بشدة. يوم الجمعة، قدم دبلوماسيون إيرانيون أفكارًا جديدة لفتح الممر المائي الاستراتيجي وإزالة العقوبات عن نفط بلادهم.

قبل ساعات قليلة من إعلان ترامب، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية معه وحثه على إجراء حوار من أجل تقليل التصعيد في المنطقة. كما طلب ولي العهد توضيحات بشأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وبشأن الهجمات المخططة، بحسب مصادر مطلعة على الموضوع.

خلف الكواليس، دول الخليج تشعر بالإحباط مما تراه في غياب استراتيجية واضحة من جانب الولايات المتحدة مع استمرار الحرب، الأمر الذي يعرض أراضيها لهجمات إيرانية متكررة، بحسب ما قاله مصادر مطلعة على الموضوع.

في غضون ذلك، طلبت حليفات الولايات المتحدة في الخليج خلال الأسابيع الأخيرة المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وضمانات مستمرة بأن القوات الأمريكية ستحميها إذا استمرت تبادل الضربات. من ناحية أخرى، دعمت السعودية بشكل ثابت تهدئة الأوضاع. المملكة سبق وأن منعت جهدًا عسكريًا أمريكيًا لفتح مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى خلاف دبلوماسي متزايد بين البلدين. وفي نهاية المطاف تراجعت السعودية عن موقفها، لكن مصادر أمريكية قالت في حينه إن الضرر الذي وقع على العلاقات لن يكون من السهل إصلاحه.