هجوم في مضيق هرمز.. ناقلة نفط تتعرض لإصابة واندلاع حريق على متنها

ناقلة نفط تضررت في الممرات البحرية الدولية بمضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت به فجر اليوم (الثلاثاء) منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وفقاً للتقرير، أصيبت السفينة من جانبها الأيسر أثناء إبحارها باتجاه الجنوب في المنطقة الواقعة شرق مدينة ليما في عمان، واشتعلت فيها النيران نتيجة الإصابة. ومع ذلك، أوضحت السلطات الأمنية البحرية أن الحادث انتهى دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

الهجوم وقع رغم وقف إطلاق النار الهش الذي تم توقيعه مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران. الحادثة الحالية تهدد بتعطيل المفاوضات الجارية بين الدولتين بهدف التوصل إلى اتفاق دائم ينهي المواجهة العسكرية بينهما. في المرات السابقة، مثل هذا التصعيد أدى إلى أن الرئيس دونالد ترامب أمر بشن هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية.

الخلفية المتوترة في الممرات المائية مستمرة على خلفية رفض طهران إعادة الوضع إلى ما كان عليه والسماح بحرية كاملة لحركة السفن في المنطقة.

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في إطار الاتصالات الدبلوماسية، حاولت الإدارة الأمريكية الدفع نحو إعادة الوضع القائم الذي كان سائداً قبل الحرب، لكن النظام الإيراني رفض هذا الطلب ويواصل التهديد باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تنحرف عن الممر البحري المسموح على طول سواحله. بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم الخلافات بين الجانبين على خلفية مطلب إيران إقامة نظام جباية رسوم خاص من كل سفينة تعبر المضائق – خطوة تعارضها الولايات المتحدة بشدة وتعتبرها مساساً بحرية الملاحة الدولية.