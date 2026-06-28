نتنياهو يعارض صفقة F-35 مع تركيا: أردوغان يدعو إلى إبادتنا"

على خلفية الرغبة الأمريكية في بيع محركات لطائرات مقاتلة وطائرة F35 لتركيا، تطرق اليوم (الأحد) رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى علاقات رئيس تركيا أردوغان تجاه إسرائيل خلال جلسة الحكومة، ووجه رسالة حازمة نحو واشنطن.

"يكاد لا يمر يوم دون أن يدعو أردوغان لإبادة دولة إسرائيل"، قال نتنياهو في مستهل كلمته. "نحن نأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، لأنه إذا تعلمنا شيئًا واحدًا من تاريخ شعبنا - عندما يقول أحدهم إنه ينوي إبادتك، خذ كلامه على محمل الجد".

نتنياهو أوضح أن إسرائيل تنوي التحرك بشأن الموضوع أمام الإدارة الأمريكية: "نحن نتعامل مع الأمور بجدية، وسنلفت أيضًا انتباه أصدقائنا الأمريكيين إلى هذه التصريحات. نحن لا نتجاهل ذلك".

الضغط في الكونغرس: "خطوة ستضر بإسرائيل، اليونان وقبرص"

بالتوازي مع تصريح نتنياهو، أرسلت مجموعة من المشرعين من مجلس النواب الأمريكي رسالة رسمية موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغست، يدعون فيها إلى عدم تنفيذ صفقة بيع طائرات F-35 المقاتلة إلى أنقرة.

الحجة الرئيسية لأعضاء الكونغرس نابعة من امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، التي بحسب ادعائهم تشكل خطراً أمنياً مباشراً على الطائرات الأمريكية.

"يمثل الـ S-400 تهديداً مباشراً للطائرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الـ F-16 والـ F-35، إذ إنه يتيح للمخابرات الروسية الحصول على معلومات حول التكنولوجيا الحساسة للولايات المتحدة إذا تم تشغيل هذه المنظومات جنباً إلى جنب"، أوضح أعضاء مجلس النواب في رسالتهم.

إلى جانب القلق الأمني والتكنولوجي، يشدد المشرعون الأمريكيون في رسالتهم على أن موافقة الإدارة على الصفقة سترسل رسالة خاطئة وضارة إلى الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة شرق البحر المتوسط، ومن بينهم اليونان، قبرص وإسرائيل.

"منح أنقرة إمكانية الحصول على طائرات قتالية أمريكية متقدمة، رغم تصرفاتها هذه، سيضر بهذه الشراكات وسيشجع تركيا على تصعيد عدوانها في المنطقة"، خلص أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى وزير الخارجية ووزير الحرب. "وبذلك، ستعرض هذه الخطوة الاستقرار الإقليمي الذي عملنا جاهدين لتحقيقه للخطر".