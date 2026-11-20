يعمل المجلس الإقليمي لمستوطنات "شومرون" (السامرة)، شمال الضفة الغربية، على دفع خطط لإنشاء مدينة جديدة، تُعرف باسم "شرق روش هاعين" أو "شيرا" ، في غرب الضفة الغربية، وتقع بين مدينة "روش هاعين" ومستوطنتي "بيدوئيل" و"بروخين"، بالقرب من الطريق السريع رقم 5.ووفقاً للخطة الأولية، ستمتد المدينة على مساحة تقارب 16 ألف دونم (4000 فدان)، وستضم نحو 60 ألف وحدة سكنية، لتستوعب أكثر من 200 ألف نسمة.

ومن المخطط أن تضم المدينة سكاناً من العلمانيين والمتدينين على حد سواء، مع مزيج من المنازل المستقلة والمباني السكنية ذات الكثافة العالية.وتهدف المدينة المقترحة إلى خلق تواصل جغرافي مباشر بين المستوطنات في منطقة السامرة ووسط إسرائيل، مع استيعاب أكثر من 200 ألف نسمة، وفقاً للخطة التنموية الأولية التي وضعها المجلس.

وقد عمل "المجلس الإقليمي للسامرة" على تطوير هذا المشروع على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع "سلطة أراضي إسرائيل". وقد حظيت الخطة بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) في ديسمبر 2025، تلا ذلك ترسيم الحدود البلدية للمدينة رسمياً، وحصولها على رمز موقع رسمي من وزارة الداخلية.

تعد المدينة المقترحة جزءاً من مبادرة "مليون في السامرة" التي يقودها رئيس "المجلس الإقليمي للسامرة"، يوسي داغان، والتي تهدف إلى زيادة عدد سكان المنطقة بشكل كبير من خلال إنشاء تجمعات سكنية جديدة وتطوير البنية التحتية. وتتضمن المبادرة خططاً لإنشاء خطوط سكك حديدية، ومستشفيات، ومناطق صناعية، وغيرها من البنى التحتية العامة لدعم نمو سكاني واسع النطاق.

ووفقاً لرؤية المجلس، فإن برنامج التطوير الأوسع هذا قد يؤدي إلى جلب ما يصل إلى 1.2 مليون نسمة إضافيين إلى "المنطقة ج" (Area C) في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. كما طرح مسؤولو المجلس فكرة المدينة المقترحة كتدبير أمني، بحجة أن إنشاءها سيحول دون تشكّل امتداد متواصل من القرى الفلسطينية بين منطقة السامرة ووسط إسرائيل.

وأشار المجلس إلى ما وصفه بمخاوف أمنية في المنطقة، تشمل عمليات التهريب، وحرق النفايات، وتسلل الأفراد إلى داخل إسرائيل بطرق غير قانونية. ووصف داغان المشروع بأنه "خطوة أمنية واستراتيجية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل". وقال داغان: "ستكون المدينة بمثابة حزام دفاعي هام لمدن ’غوش دان‘ (منطقة تل أبيب الكبرى)، وذلك للحماية من سيناريوهات مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر، قد تنطلق من مناطق السلطة الفلسطينية". وأضاف أن المشروع سيعزز الروابط بين منطقة السامرة، ومدينة "روش هاعين"، والمدن الواقعة ضمن نطاق منطقة تل أبيب الكبرى.

سبق أن أعرب رئيس بلدية "روش هاعين"، راز ساغي، عن دعمه لهذه المبادرة، معتبراً أن التوسع الاستيطاني المنظم وتحسين البنية التحتية من شأنهما تعزيز أمن سكان المدينة، كما أشار ساغي إلى أن المشروع قد يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال تطوير البنية التحتية وتقوية الروابط بين "روش هاعين" والمجتمعات المحيطة بها.