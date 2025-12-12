إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان: "كانت تحمل نفطا مهربا"

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن "إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية يُزعم أنها كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عُمان".

ومن جهته قال رئيس قضاة محافظة هرمزجان جنوب إيران مجتبى قهرماني، إن "قوات خفر السواحل الإيرانية ضبطت سفينة أجنبية تحمل شحنة من وقود الديزل المهرّب في مياه خليج عُمان"، وتابع"عملية الاحتجاز جاءت للاشتباه في تهريب الوقود"، وأوضح قهرماني، أن السفينة كانت تحمل 6 ملايين لتر من الديزل، وقد تم الاستيلاء عليها من قبل "المسؤولين القضائيين" في المياه الخاضعة للولاية القضائية الإيرانية بالقرب من ميناء جاسك يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتابع "كانت هذه السفينة بدون أي وثائق ملاحية تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن لشحنة الوقود، وقد أوقفت تشغيل جميع أنظمة الملاحة وأنظمة المساعدة الملاحية الخاصة بها". وبحسب رئيس قضاة هرمزجان، فإن السفينة تضم 18 فردًا من الطاقم من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

تزامن الإعلان عن الاستيلاء على السفينة مع تحذير من شركة الأمن البحري إمبري، التي قالت إن الجمهورية الإسلامية قد ترد بعد أن استولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط تحمل نفطًا فنزويليًا وإيرانيًا خاضعًا للعقوبات في المياه الساحلية الفنزويلية.