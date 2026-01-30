أنطونيو غوتيريش: "الأمم المتحدة معرضة لخطر الانهيار المالي"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غوتيريش، من أن "المنظمة قد تنفد أموالها بحلول شهر يوليو/تموز الوشيك إذا لم تفِ الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية أو إذا لم تُجرَ إصلاحات جذرية على قواعد الميزانية". يأتي هذا التحذير وسط توترات متزايدة بشأن التمويل متعدد الأطراف ومناقشات حول فعالية وأهمية الأمم المتحدة في وقت تتضاعف فيه التحديات العالمية - الصراعات وأزمة المناخ وعدم المساواة"

وأكد على أن "تتفاقم الأزمة، مما يهدد تنفيذ البرامج ويعرض المنظمة لخطر الانهيار المالي. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في المستقبل القريب". وسلط الضوء على قاعدة ميزانية تؤثر على العمليات اليومية للمنظمة وقدرتها على تمويل مهامها الأساسية..

في السياق خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأمم المتحدة، تمويلها الطوعي لعدد من الوكالات، ولم تسدد بعض مساهماتها الإلزامية في الميزانيتين العادية وميزانية حفظ السلام، مما يضع ضغطاً هائلاً على الموارد المتاحة. وأشار غوتيريش إلى أنه "تم الإعلان رسمياً عن بعض القرارات المتعلقة بعدم الوفاء بالمساهمات المقررة، والتي تمول جزءاً كبيراً من الميزانية المعتمدة، دون تسمية الدول المعنية".