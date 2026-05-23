بالتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، خريطة لجزء من الشرق الأوسط تظهر فيها إيران مغطاة بالعلم الأمريكي، وأرفق ترامب الخريطة، التي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بتساؤل: "الولايات المتحدة الشرق أوسطية؟"

ولم يوضح ترامب، المقصود من نشر الخريطة، غير أنها جاءت في ظل تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن احتمال تصعيد عسكري جديد ضد إيران، في وقت تتواصل فيه جهود وساطة تقودها باكستان للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

كما تأتي الخريطة أيضا ضمن سلسلة منشورات سابقة لترامب عرضت خرائط أو صورا لدول ومناطق تحدث عن رغبته في ضمها أو السيطرة عليها.