هل أفشل كوشنر الصفقة؟ تقرير يكشف كواليس الخلاف الأمريكي بشأن إيران

كشف تقرير لصحيفة فرنسية أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعب دوراً مؤثراً في النقاشات الجارية داخل الإدارة الأمريكية بشأن مذكرة تفاهم محتملة مع إيران، وسط مزاعم بأنه يعارض المضي قدماً نحو توقيعها في المرحلة الحالية.

وبحسب التقرير، فإن كوشنر يدفع باتجاه إعطاء أولوية لجهود توسيع ما يُعرف بـاتفاقيات إبراهيم بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وهو ما قد يؤثر على مسار التفاهمات الجارية مع طهران.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم أولي يتضمن تمديد التهدئة وفتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الاتفاق النهائي لم يحصل بعد على المصادقة السياسية اللازمة.

في المقابل، نفت الإدارة الأمريكية تقارير إيرانية تحدثت عن وجود مسودة اتفاق جاهزة، ووصفت تلك الأنباء بأنها "مختلقة بالكامل"، مؤكدة عدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن.

كما أفادت مصادر إيرانية بأن نص مذكرة التفاهم لا يزال قيد الصياغة، وأن خلافات قائمة حول بعض البنود الأساسية، ما يعني أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي.

وتشير المعطيات المتداولة إلى استمرار المشاورات السياسية والدبلوماسية بين مختلف الأطراف، وسط ترقب لقرار نهائي من واشنطن وطهران بشأن مستقبل التفاهمات المطروحة وإمكانية تحويلها إلى اتفاق رسمي خلال الفترة المقبلة