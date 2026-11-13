آيزنكوت: "المواطنون العرب جزء من تاريخ إسرائيل"

بعد ثلاثة أيام من الهجمات العنيفة التي شنها بنيامين نتنياهو ضد الأحزاب العربية من على منصة الكنيست، هبّ غادي آيزنكوت للدفاع عنها في بيان نُشر ، اليوم الجمعة، قبيل حلول ، السبت. وقد ندد زعيم حزب "ياشار" -المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة- وقال:"المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من التاريخ الإسرائيلي"، مندداً بحملة "عنصرية وعنيفة" لنزع الشرعية، يغذيها -بحسب قوله- نتنياهو والمقربون منه منذ بدء الحملة الانتخابية.

وفي رسالة مطولة وجهها، اليوم الجمعة، إلى الإسرائيليين، اختار آيزنكوت الرد مباشرة على هذا الهجوم السياسي. وأكد قائلاً:" رئيس الوزراء أن يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لصالحه". كما شدد على أن "الوصم الجماعي للمواطنين العرب في إسرائيل يُعد انتهاكاً لمبادئ وثيقة الاستقلال وقيم الدولة التي تُعرّف نفسها بأنها يهودية وديمقراطية في آن واحد".

ومع ذلك، حرص آيزنكوت على التمييز بين المواطنين العرب وممثليهم السياسيين؛ إذ أقر بوجود خلافات عميقة مع بعض الأحزاب العربية، لكنه شدد على أن هذه الاختلافات لا تبرر توجيه الاتهامات إلى مجتمع بأكمله.

ويأتي هذا الموقف في ظل مفاوضات تتسم بحساسية بالغة. فداخل حزب "ياشار" نفسه، تثير فكرة التعاون مع الأحزاب العربية معارضةً من بعض الأطراف؛ إذ صرحت ميريام بيرتس، والدة النائب الجديد إلياساف بيرتس، بأن ابنها سيغادر الكنيست إذا ما شارك حزبه في ائتلاف يضم تلك الأحزاب. ندّد آيزنكوت بالضغوط والهجمات الشخصية التي تستهدف عدداً من المنتخبين في حزبه وعائلاتهم، مجدداً في الوقت ذاته ثقته في إلياساف بيريتز.