الجيش الإسرائيلي يكشف: هكذا قفز بنك الأهداف الإسرائيلية ضد إيران

يكشف الجيش الإسرائيلي كيف عملت أهداف مديرية الاستخبارات والقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على مدار الأشهر الستة الماضية لتزويد إسرائيل بنقطة انطلاق حاسمة ضد إيران: روتينيا، يشاركون في تحديد الأهداف وإدارتها وتبسيط جهود القوات، ولكن منذ نهاية عملية "وثبة الأسد" تغير شكل الساحة وبدأ تنظيم غير عادي لحالة قتالية.

مؤخرًا، وبسرية تامة، تم استدعاء أفراد الخدمة النظامية، الدائمة والاحتياطية من وحدات المخابرات العسكرية المختلفة لصالح بناء بنك أهداف حديث، شامل ودقيق استعدادًا للعملية ضد إيران. في أعقاب الدروس المستخلصة من العملية السابقة، نشأت مجموعة عمل زادت من عدد الأهداف ضد النظام بمئات في المئة، ومن بينها أهداف صواريخ أرض-أرض، النظام، الصناعات العسكرية للعدو، عناصر القمع وأهداف نووية.

سلاح الاستخبارات قام بعملية تعلم متسارعة ومعمقة بعد "وثبة الأسد"، بهدف تحسين قدرات الاكتشاف، التحليل وأولوية الأهداف. خُصصت لهذه العملية تكنولوجيات رائدة أدت إلى إثراء قاعدة الأهداف بحجم وسرعة غير مسبوقين.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل دقة ضربات سلاح الجو، تم تعزيز العمليات المشتركة بين شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، كما تم دفع مبادرة لتنسيق وتبادل الأهداف مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، من أجل زيادة التنسيق معهم خلال القتال.

نُذكّر بأنه يوم السبت دمّرت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أكثر من 16 طائرة نقل إيرانية ومكوّنات إضافية في محيط مطار طهران، وأن إسرائيل أمس هاجمت 30 خزّان وقود تابعة للنظام.

في الجيش الإسرائيلي يستعدون منذ ما لا يقل عن شهر من القتال في عملية "زئير الأسد"، التي دخلت اليوم يومها العاشر. التقدير هو أننا في الأيام القريبة سنشهد دخولاً أكثر عدوانية من الأمريكيين إلى المعركة، بينما سيتراجع الجيش الإسرائيلي خطوة إلى الوراء، من بين أمور أخرى، للتفرغ للجبهة في لبنان.