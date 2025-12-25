السعودية تحذر إسرائيل: التدخل في سوريا يعرقل عملية التطبيع

أوضحت مصادر دبلوماسية أن السعودية تشدد موقفها حيال أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، مؤكدة للمسؤولين الأمريكيين أن سلوك إسرائيل في سوريا يبعد إمكانية التوصل إلى أي تقدم في العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وأكدت الرياض أن حل الدولتين لا يزال شرطًا أساسيًا لأي تطبيع، وهو الأمر الذي لم تتنازل عنه على الإطلاق.

ويأتي هذا الموقف في سياق دعم السعودية لحكومة أحمد الشرع في دمشق، جنبًا إلى جنب مع تركيا وقطر، حيث أرسلت الرياض في الأشهر الأخيرة رسائل قوية للجانب الأمريكي حول تصرفات إسرائيل في سوريا. وتشير التقديرات إلى أن الرياض بدأت تستخدم هذا الموقف كأداة ضغط في محادثات التطبيع مع إسرائيل.

وقال مصدر في العائلة المالكة السعودية لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" إن لدى الرياض الانطباع بأن إسرائيل لا ترغب في إقامة دولة مستقرة في سوريا، بل في تقسيمها، مضيفًا أن “التطبيع مرتبط بالقضية الفلسطينية، لكن يبدو أن إسرائيل تسعى الآن للسيطرة على الجنوب السوري، وهو ما سيؤثر سلبًا على أي جهود للتقارب معها”.

وأكد المصدر أن الرياض ترى أن إسرائيل لا تسعى للسلام وإنما للحرب، وأن سياستها تجاه سوريا ولبنان والضفة الغربية تقوض جهود التطبيع، وأن هذه الرسالة قد نُقلت بالفعل إلى المسؤولين الأمريكيين.

وترى المصادر أنه بدون اتفاق أمني قادر على تهدئة الوضع في سوريا، ستظل أي خطوة نحو التطبيع مع السعودية بعيدة المنال، خاصة في ظل تمسك الرياض الثابت بحل الدولتين كشرط أساسي لأي علاقة رسمية مع إسرائيل.