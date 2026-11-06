أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" (Lufthansa Group) أنها لن تسمح لطواقمها بالمبيت في إسرائيل خلال الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى خطر اندلاع حرب محتملة مع إيران، وفقاً لما ذكرته قناة "N12" الإخبارية يوم الخميس.

وأوضحت الشركة الأم -التي تضم كلاً من "لوفتهانزا"، و"سويس" (SWISS)، و"الخطوط الجوية النمساوية"، و"خطوط بروكسل الجوية"، و"إيتا إيرويز" (ITA Airways)- أن هذه القواعد الجديدة ستستدعي إجراء تعديلات على جداول الرحلات، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء بعضها.

ووفقاً لقناة "N12"، فإن الرحلات الصباحية المبكرة القادمة من فرانكفورت وميونيخ وزيورخ (التي تشغلها "لوفتهانزا" و"سويس") ستتضمن الآن توقفاً لمدة ساعة في أثينا أو لارنكا لاستبدال طواقم الطائرة، وذلك لتجنب الحاجة إلى مبيتهم في تل أبيب.

وتفرض لوائح الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) فترة راحة للطاقم لا تقل عن 10 ساعات عند التواجد خارج القاعدة الأصلية، وذلك مقابل كل 13 ساعة من العمل الفعلي في الطيران؛ لذا يبدو أن إجراء استبدال الطواقم يهدف -ضمن الجدول الزمني المحدّث- إما إلى إبقاء ساعات عمل الطاقم ضمن الحدود المسموح بها، أو إتاحة الفرصة لهم للحصول على الراحة خارج الأراضي الإسرائيلية.

ويتشابه هذا الإجراء مع ما تتبعه الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، التي تُسيّر رحلاتها بين لندن وتل أبيب مع توقف لمدة 45 دقيقة في لارنكا لاستبدال الطاقم، بينما تتم رحلة العودة بشكل مباشر، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانت قد علقتها في فبراير/شباط مع بدء عملية "الأسد الزائر" (Operation Roaring Lion). رجل يسير بجوار شعار شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، يظهر على الزعنفة الرأسية لإحدى طائرات الشركة خارج مقرها الرئيسي في فرانكفورت، غرب ألمانيا، في 16 سبتمبر 2026

وأضاف موقع "N12" أن الرحلات الجوية الأخرى -بخلاف تلك التي أُلغيت (وهي الرحلات رقم LH691 وLH683 وLX257)- ستستمر في العمل مباشرة إلى مطار بن غوريون، مع الإشارة إلى أن مواعيد الرحلات قد تتغير.وذكر التقرير أنه سيتم إبلاغ الركاب المتأثرين، كما سيتم تحديث أنظمة الحجز وفقاً لذلك.