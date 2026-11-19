بعد عام كامل من الانفتاح الأمريكي غير المسبوق على دمشق—بدءاً من رفع العقوبات وصولاً إلى استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض—تتجه الأنظار مجدداً إلى واشنطن وأنقرة وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية بصدد إعادة ترتيب أولوياتها وشروطها تجاه القيادة السورية الجديدة. وفي هذا السياق الدبلوماسي المكثف، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توماس باراك، غداة اجتماع رباعي جمع وزيري الخارجية والدفاع في تركيا وسوريا، أعلنت خلاله أنقرة دعمها لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة تحت شعار "دولة واحدة وجيش واحد"، مطالبةً إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الجنوب السوري والالتزام باتفاقية فض الاشتباك.

وفي قراءة لطبيعة الموقف الأمريكي ومحدداته في المرحلة الراهنة، يؤكد الدكتور فرانك مسمار، عضو الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع "ليست شيكاً على بياض"، بل تخضع للمراقبة المستمرة وإعادة الجدولة وتقييم الأداء الميداني والسياسي. ويوضح مسمار أن المؤسسة السياسية الأمريكية، ولا سيما التيار الجمهوري، تضع أمن إسرائيل الاستراتيجي في صدارة أولوياتها بالمنطقة، يلي ذلك تقييم أداء الإدارة السورية في ملفات حساسة مثل حماية الأقليات.

ويشير مسمار إلى وجود شروط أمريكية واضحة لضمان استمرار الانفتاح والتعاون مع دمشق، أبرزها إخراج المقاتلين الأجانب من صفوف الجيش السوري، واستيعاب قوى "قسد" سياسياً وعسكرياً—وهو الملف الذي يوليه الحزب الديمقراطي أهمية خاصة—فضلاً عن التزام سوريا بعدم التحول إلى جبهة مواجهة عسكرية ضد إسرائيل، وتوجيه الجهود نحو التنمية الاقتصادية والانخراط في تفاهمات إقليمية مستقرة.

من جانبه، يقدم الدكتور مهند حافظ أوغلو، الأكاديمي والباحث السياسي المقيم في إسطنبول، مقاربة إقليمية ترى في سوريا "نقطة ارتكاز أمنية واقتصادية" لا غنى عنها لأي رؤية مستقبلية في الشرق الأوسط. ويشدد حافظ أوغلو على أن القيادة السورية تمثل مشروعاً وطنياً وإقليمياً عريضاً يتجاوز الحسابات الشخصية أو التغييرات الدبلوماسية المؤقتة، مدعوماً بتنسيق وثيق بين أنقرة والرياض وعواصم عربية ودولية أخرى.

ويرى حافظ أوغلو أن السنتين المقبلتين تمثلان "الامتحان الحقيقي" لإدارة الرئيس الشرع بعد انتهاء المرحلة التأسيسية، حيث يتوجب على دمشق حسم الملفات الأمنية والاقتصادية الداخلية العالقة، وتجاوز تداعيات النفوذ الإيراني السابق، وبناء بنية تحتية مستقرة تجذب الاستثمارات. كما يدعو الباحث السياسي إلى ضرورة تغيير المقاربة الإسرائيلية تجاه دمشق، مؤكداً أن موقع سوريا الجغرافي كشريان يربط تركيا والعراق والأردن بالخليج والبحر المتوسط يجعل التعاون الإقليمي معها ضرورة حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها.