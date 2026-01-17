تقرير: إيران وضعت خطة سرية لتحويل الوصول إلى الإنترنت في البلاد إلى "امتياز حكومي"

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم (السبت، نقلاً عن منظمة "فلتر ووتش" المعنية برصد الرقابة على الإنترنت في إيران، أن النظام الإيراني وضع خطة سرية لتحويل الوصول إلى الإنترنت العالمي في البلاد إلى "امتياز حكومي". ووفقاً لنشطاء حقوق الإنترنت الإيرانيين، يعتزم النظام قطع الاتصال بالإنترنت نهائياً، والسماح فقط للأشخاص المعتمدين من قبله بالاتصال به. وأضافت الصحيفة: "أشارت وسائل الإعلام الرسمية والمتحدثون باسم الحكومة إلى أن هذا تغيير دائم، وحذروا من أن الوصول غير المقيد لن يعود بعد عام 2026".

وتنص الخطة، بحسب رئيس "فلتر ووتش"، على منح الإيرانيين الحاصلين على تصاريح أمنية، أو الذين اجتازوا الفحوصات الحكومية، إمكانية الوصول إلى نسخة مُفلترة من الإنترنت العالمي. أما بقية الإيرانيين، فسيُسمح لهم بالوصول إلى الشبكة الوطنية فقط - وهي شبكة إنترنت محلية موازية منفصلة عن العالم الخارجي.

ووفقاً للبيانات، بعد أكثر من 200 ساعة، لوحظ تحسن طفيف جداً في الاتصال بالإنترنت في إيران. مع ذلك، بقيت نسبة الاتصال الإجمالية عند حوالي 2% من مستوياتها الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على عودة ملحوظة إلى الوضع الطبيعي.

في غضون ذلك، وبعد أن شكر ترامب النظام الإيراني على "إلغاء 800 عملية إعدام مُخطط لها"، هاجم المرشد الأعلى خامنئي الرئيس الأمريكي، متهمًا إياه: "يُنظر إليه على أنه مسؤول عن التسبب في سقوط ضحايا في الاحتجاجات، وعن الضرر والتشهير الذي لحق بالإيرانيين".