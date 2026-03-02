تقدير: حوالي 1,500 من رجال النظام قُتلوا في هجمات في إيران خلال 3 أيام

أفاد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حوالي 1,000 إلى 1,500 من عناصر الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية قُتلوا حتى الآن في الهجمات – وذلك حسبما أفاد مساء اليوم (الاثنين) عميخاي شتاين. بعض التقديرات تشير حتى إلى أعداد أعلى من ذلك بكثير.

كما ذُكر، التقديرات المتحفظة تتحدث عن أكثر من ألف قتيل. منذ بداية العملية الإسرائيلية-الأمريكية، تضررت منشآت تابعة للحرس الثوري، والباسيج، ومبانٍ حكومية.

في وقت سابق اليوم نُفذت ضربة إسرائيلية كبيرة في طهران، استهدفت قواعد الطوارئ التابعة للأمن الداخلي الإيراني، البسيج، والحرس الثوري.

المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شالوم يتيح أفاد أن سلاح الجو الإسرائيلي تَلقّى تعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الأمن كاتس بتكثيف الضربات في إيران وتسريع الخطط العسكرية، وذلك لمنع عناصر النظام في البلاد من فرص إعادة التأهيل.