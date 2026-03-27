ابلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع، اليوم الجمعة، أن "الحرب ضد إيران ينبغي أن تنتهي في غضون أسابيع"، وتابع"على العالم أن يتحرك لمنع إيران من فرض رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز".وذكر "لقد تبادلنا الرسائل والإشارات من النظام الإيراني حول رغبته في التحدث عن أمور معينة"، وقال"إيران بعثت رسائل بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي"

وألمح ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إلى أن "إيران ربما تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم على مضيق هرمز"، متوقعاً أن "تنتهي العملية في إيران خلال أسابيع وليس شهوراً".وأشار عقب اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها في إيران دون أي قوات برية.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن "الحرس الثوري أصدر تحذيراً للشركات الصناعية والصناعات الثقيلة المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة بضرورة إخلاء أماكن العمل".وقال"لا يوجد شيء مما تفعله روسيا لإيران يعيق عملياتنا"وأضاف"لم نطلب من الناتو أو أي طرف آخر الانضمام إلى حرب إيران"

ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم إن روبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا، لم يطلب المساهمة بسفن لتأمين مضيق هرمز، لكنه دعاهم إلى الاستعداد للاضطلاع بدور في مرحلة ما بعد الحرب.