مسؤول إيراني رفيع يهدد: "سنتعامل مع أي هجوم كحرب شاملة"

انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستمر، ومسؤول إيراني رفيع قال الليلة (بين الجمعة والسبت) إن "إيران ستتعامل مع أي هجوم كحرب شاملة"، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء "رويترز".

وقال المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته"هذا الحشد العسكري - نأمل أنه ليس موجهاً لمواجهة فعلية - لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. لهذا السبب كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران"، وأضاف. "هذه المرة سنعتبر أي هجوم - محدود، غير محدود، جراحي، حركي، أو أي اسم يطلقونه عليه - بمثابة حرب شاملة ضدنا، وسنرد بأشد طريقة ممكنة لإنهاء هذه المسألة".

يقول المحللون إن التعزيز العسكري قد يمنح الرئيس ترامب إمكانية تنفيذ ضربات، رغم أنه حتى الآن امتنع عن ذلك رغم التحذيرات المتكررة لطهران. في هذه الأثناء، نفى المدعي العام الإيراني ادعاء ترامب بأن تدخله حتى الآن أوقف إعدام 800 معتقل تم اعتقالهم في المظاهرات، ووصف تصريحاته بأنها "كاذبة تمامًا وسخافات مطلقة".

من جانبها أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء الماضي أن ترامب "يواصل الضغط على مساعديه للحصول على خيارات عسكرية حاسمة" بخصوص إيران. إلى جانب ذلك، وجه تهديدًا للنظام الإيراني: "إذا حدث شيء ما، سنفجر بلادهم، سنمحوهم".

تواصل الإدارة الأمريكية إرسال قوات إلى الشرق الأوسط. من بين أمور أخرى، هبطت يوم الأحد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-15E في الأردن، وتم تحويل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وطائرات أخرى، من بينها طائرات F-35 وطائرات مقاتلة أخرى وطائرات للتشويش الإلكتروني، باتجاه الخليج الفارسي.