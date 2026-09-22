كاتس يهدد حماس: اختطاف إسرائيلي واحد سيؤدي إلى إخلاء مدينة غزة

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة في حال اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كاتس: "إذا اختُطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد، فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بمنازلها وأبراجها الإرهابية، ودفع أكثر من مليون من سكانها جنوبًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم، بحسب قوله، على غرار ما جرى خلال عملية "عربات جدعون 2".

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي أن مدينة غزة "ستُعامل بالطريقة نفسها التي عوملت بها رفح وبيت حانون و70% من مساحة قطاع غزة"، إلى حين إعادة المختطف.

وتابع كاتس: "هذه هي اللغة التي تفهمها التنظيمات الإرهابية الجهادية في غزة ولبنان، وهذه هي اللغة التي نتحدث بها: إخلاء السكان، تدمير البنية التحتية والسيطرة على الأرض".