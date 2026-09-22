ساعات قبل خطاب ترامب في الأمم المتحدة: الاقتراح الإيراني بشأن مضيق هرمز
كاتس يعلن عن نية حماس تنفيذ عملية اختطاف: "إذا حدث ذلك - سنخلي مدينة غزة" • بريطانيا ستساعد السعوديين في مكافحة الحوثيين • تقرير: الولايات المتحدة تخطط لإعادة إنشاء قواعد عسكرية في غرينلاند
ساعات قبل خطاب ترامب في الأمم المتحدة: قال مسؤول إيراني كبير اليوم (الثلاثاء) لوكالة الأنباء "رويترز" إن طهران اقترحت "فتح مضيق هرمز خلال أسبوع - إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار". تقرير: السعودية أعادت تشغيل أنبوب النفط شرق-غرب بعد أن تضرر في هجوم في وقت سابق من هذا الشهر. وقبل وصوله إلى المدينة بقليل، زهران ممداني يهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
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رويترز: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط "شرق-غرب" بعد تعرضه لهجوم في وقت سابق من الشهر
مسؤول إيراني لرويترز: طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال أسبوع مقابل تخفيف الضغط العسكري الأميركي ورفع الحصار
قبيل وصوله إلى المدينة.. زهران ممداني يهاجم نتنياهو: "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"
كاتس يهدد حماس: اختطاف إسرائيلي واحد سيؤدي إلى إخلاء مدينة غزة
هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة في حال اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر/تشرين الأول.
وقال كاتس: "إذا اختُطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد، فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بمنازلها وأبراجها الإرهابية، ودفع أكثر من مليون من سكانها جنوبًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم، بحسب قوله، على غرار ما جرى خلال عملية "عربات جدعون 2".
وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي أن مدينة غزة "ستُعامل بالطريقة نفسها التي عوملت بها رفح وبيت حانون و70% من مساحة قطاع غزة"، إلى حين إعادة المختطف.
وتابع كاتس: "هذه هي اللغة التي تفهمها التنظيمات الإرهابية الجهادية في غزة ولبنان، وهذه هي اللغة التي نتحدث بها: إخلاء السكان، تدمير البنية التحتية والسيطرة على الأرض".
قبل السفر إلى الولايات المتحدة: سيجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم تقييماً للوضع مع وزير الأمن كاتس ورؤساء المؤسسة الأمنية.
رويترز: من المتوقع أن يضغط الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، استناداً إلى بيان مشترك أمريكي صيني صدر عام 1982. وتُصنّف الصين باستمرار قضية تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، على أنها أهم قضاياها الدبلوماسية وأكثرها حساسية.
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام أن بريطانيا ستساعد السعوديين في حربهم ضد الحوثيين. وأوضح قائلاً: "لقد وافقت على طلب المساعدة الدفاعية عبر التزود بالوقود جواً. هذه هي المساعدة التي وافقنا عليها. هذا اتفاق مؤقت فيما يتعلق بالمساعدة التي سنقدمها، لكننا سنواصل مراجعته. هذه مساعدة دفاعية".
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تعاون استثنائي: أصدرت عدة شبكات بث رئيسية في الولايات المتحدة، من بينها فوكس نيوز ميديا، وإيه بي سي نيوز، وسي بي إس نيوز، وإن بي سي نيوز، وسي إن إن، بيانًا مشتركًا خلال ليلة الاثنين (من الاثنين إلى الثلاثاء) هاجمت فيه قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر بثّ قنوات عديدة من البيت الأبيض. وفي الوقت نفسه، رفعت كل من سي إن إن وإم إس إن بي سي وموقع بوليتيكو الإلكتروني دعوى قضائية يوم الاثنين ضد الرئيس دونالد ترامب وأعضاء آخرين في إدارته.
ذكرت وكالة رويترز الليلة (الاثنين - الثلاثاء)، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاقية (جاي فالك)، أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة إنشاء قاعدة عسكرية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب جرينلاند وإنشاء قاعدة أخرى في شرق الجزيرة، وذلك كجزء من اتفاقية جديدة مع الدنمارك وجرينلاند.