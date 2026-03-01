دونالد ترامب:" القيادة الإيرانية الجديدة تريد التفاوض…وأنا وافقت"

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم سلسلة مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أكد خلالها أن القيادة الإيرانية الجديدة أبدت استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي مقابلة مع مجلة The Atlantic قال ترامب: "القيادة الجديدة في إيران تواصلت معي وأبدت رغبتها في الحوار، وقد وافقت على ذلك"، مشيرًا إلى أنه لم يحدد بعد موعدًا لمثل هذه المحادثات. وأضاف في حديثه لشبكة Fox News: "العملية العسكرية في إيران مستمرة وتتقدم بسرعة، ونحن نقوم بعملنا ليس فقط لأجلنا، بل لأجل العالم".

في السياق العسكري، أعلن البنتاجون اليوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة منذ بدء العمليات في إيران. وأوضح بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن "المعلومات المتعلقة بالجنود الذين سقطوا ستُحفظ سرية لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ عائلاتهم احترامًا لهم".

وقال مسؤول أمريكي بارز لقناة الجزيرة إن الجيش مستعد لعملية قد تمتد لأسابيع، مؤكدًا أن الأهداف العسكرية مركزة على تدمير قدرات إيران الصاروخية. وأضاف: "نحن ندرك أن العملية لن تكون سريعة، ونستعد لمواجهة طويلة المدى، ولا يمكننا تحديد تأثير وفاة خامنئي على ردود إيران العسكرية بدقة".

كما شاركت قاذفات استراتيجية من طراز B2 في الضربات الجوية الأخيرة، واستهدفت مواقع تحت الأرض لصواريخ إيرانية في مغاور ومخابئ. ووفقًا لتقارير شبكة Fox News، نفذت أربع قاذفات B2 رحلات ذهاب وعودة من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسقطت عشرات القنابل بوزن 900 كيلوغرام على مواقع مختلفة.