ما سبب تعثر خطة إسرائيل بإعادة مواطنيها بحرا؟ وما دخل اليونان؟

نشر أول - صعوبات في إخراج سفن الإنقاذ الإسرائيلية: الخطة التي اعتمدت عليها وزارة المواصلات لإعادة الإسرائيليين عبر البحر، والتي تنفيذها لا تنجح بسبب عدم التعاون من جانب طاقم الميناء اليوناني الذي يرفض تشغيل السفينة وجمع الإسرائيليين في ليماسول. وذلك لأنه مضرب عن العمل.

على الرغم من التصريحات المطمئنة الصادرة عن وزارة المواصلات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، الإسرائيليون الذين اعتمدوا على الإجلاء البحري ووصلوا إلى قبرص بغية العودة إلى إسرائيل - سيضطرون إلى مواصلة الانتظار.

في هذه الأثناء، في وزارة المواصلات تستعد لتقديم موعد فتح الأجواء ليوم الخميس، ليس تدريجياً كما أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغف، ولا كما في المرة السابقة بعد وقت طويل، بل بكثافة.

ستعمل رحلات الإنقاذ على مدار الساعة، مع التخطيط لتسيير رحلتين كل ساعة باستخدام طائرات عريضة الجسم. من المقرر أن تنطلق أولى الرحلات كما ذُكر صباح الخميس الباكر. مع ذلك، في الوقت الحالي، الحديث يدور فقط عن رحلات قادمة إلى إسرائيل.