داني دانون يوجه تحذيراً لإيران: "غطرسَتُكم ستؤدي إلى سقوطكم.. والأرض من تحت أقدامكم تغلي"

شنّ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الجمعة، هجوماً لاذعاً على النظام الإيراني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، منتقداً مساعي طهران لإعادة بناء برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وتمويلها للمنظمات الإرهابية، وقمعها الوحشي لشعبها، واعتداءاتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز". وقال "يعرف العالم جيداً وصفة إيران للإرهاب، إعادة بناء البرامج النووية والصاروخية، وتمويل حزب الله، وقتل أبناء شعبها، واتخاذ حركة الملاحة العالمية رهينةً لها. لقد عادت إيران إلى المطبخ، والعالم بأسره بات على قائمة طعامها".

وحذّر"غطرسَتُكم ستؤدي إلى سقوطكم، والأرض من تحت أقدامكم تغلي". ثم توجّه إلى الشعب الإيراني قائلاً: "لحظتكم تقترب؛ وقريباً، ستتمكنون من تقرير مستقبلكم بأنفسكم".