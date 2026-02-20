يفكر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في تنفيذ هجوم عسكري محدود أولي على إيران، لإجبارها على الامتثال لمطالبه بشأن الاتفاق النووي، وذلك كخطوة ليست واسعة جدًا ولا تؤدي إلى تبادل واسع للضربات - هذا ما أفاد به الليلة (الخميس) في "وول ستريت جورنال".

مصادر مطلعة على الموضوع المذكورة في التقرير أشارت إلى أن الهجوم الافتتاحي، إذا تمت الموافقة عليه، قد يحدث في غضون أيام قليلة وسيوجه ضد عدد من المواقع العسكرية أو الحكومية. كما أُفيد أن "إذا واصلت إيران رفضها الامتثال لمطلب ترامب بوقف تخصيب اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة سترد بعملية واسعة النطاق ضد منشآت النظام - وقد يكون هدفها إسقاط النظام".

كما أفيد، فإن خيار الهجوم المحدود كخطوة أولى، وهي قضية لم يُبلَّغ عنها سابقاً، يُشير إلى أن ترامب قد يكون منفتحاً على استخدام القوة العسكرية ليس فقط كرد فعل على فشل إيران في التوصل إلى اتفاق، بل أيضاً لتمهيد الطريق لاتفاق جيد للولايات المتحدة.

قال أحد المصادر إن ترامب قد يزيد من الضربات. أن يبدأ بضربة صغيرة - قبل أن يأمر بضربة أكبر - حتى يوقف النظام الإيراني التخصيب النووي أو يسقط.

أضافت مصادر رسمية أن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوجه هجومًا بأي نطاق كان، رغم أنه يدرس خيارات تتراوح بين حملة هجمات تستمر أسبوعًا وتهدف إلى فرض تغيير النظام، وبين موجة هجمات أكثر محدودية على منشآت حكومية وعسكرية إيرانية. حذّر بعض المسؤولين والمحللين في الولايات المتحدة من أن مثل هذه الهجمات قد تشجع على رد إيراني، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط ويعرّض الحلفاء في المنطقة للخطر.

في الوقت نفسه، هددت جهات إيرانية بالرد بـ"قوة قصوى" على أي مستوى من الهجمات الأمريكية. في سلسلة تصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن قواته قادرة على إغراق حاملة طائرات أمريكية وضرب الجيش الأمريكي "بقوة تجعلهم غير قادرين على النهوض مرة أخرى".

أفاد التقرير أيضًا أن إيران تشك بالفعل الآن في الجداول الزمنية الدبلوماسية لترامب. في العام الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه سيمنح إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق نووي مماثل، لكن بعد أيام قليلة، قصفت قاذفات B-2 ثلاثة مواقع نووية إيرانية وأخرت العمل النووي للبلاد.